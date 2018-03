Obžaloba na členov sýkorovcov za ďalšie vraždy má až 22.000 strán

Ide o sedem osôb, mimo iných vrátane bosa skupiny Róberta L., alias Kýbla, ktoré sú obvinené z trestného činu členstva v zločineckej skupine, z trestných činov vraždy a iné.

Ide o sedem osôb, mimo iných vrátane bosa skupiny Róberta L., alias Kýbla, ktoré sú obvinené z trestného činu členstva v zločineckej skupine, z trestných činov vraždy a iné. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



"Obžaloba R. L. a spol. napadla na ŠTS vo štvrtok 22. marca. Spis má 67 zväzkov a 22.000 strán. Obžaloba napadla banskobystrickému senátu, bola pridelená zákonnému sudcovi, ktorý po jej preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe," objasnila ďalej hovorkyňa ŠTS. Predpokladá sa, že študovanie tak rozsiahleho spisu bude trvať mesiace.



Na porovnanie prvá obžaloba na Róberta L. a spol., v kauze šiestich vrážd z rokov 1998 a 1999, napadla na ŠTS v auguste 2014 a prvé pojednávanie vo veci bolo v druhej polovici januára 2015.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal vo štvrtok (22.3.) na ŠTS Pezinku ďalšiu spomínanú obžalobu na členov bratislavskej skupiny sýkorovcov. Informovala TASR v piatok (23.3.) hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová



"Prokurátor ÚŠP podal obžalobu na ŠTS v Pezinku na Róberta L., Martina B. (Veľký Rus), Jozefa R., Ivana C. (Vincko), Alojza K. (Lojzo Čistič), Ladislava B. (Dlhý Laco) a Juraja H. Dva skutky sa týkajú len obvineného Róberta L. a u ostatných osôb zase ide o skutky šiestich vrážd, pokusu o vraždu a všeobecné ohrozenie a nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami," uviedla ďalej hovorkyňa.



V prvom skutku ide o vraždu východoslovenského bosa Róberta Holuba. Chronologicky najprv o streľbu na neho na pumpe v Košiciach 22. septembra 1997, následne streľbu v bratislavskom hoteli Danube koncom septembra tohto istého roku. Napokon jeho zastrelenie v nemocnici na Kramároch 5. októbra 1997. "Za tieto skutky sú stíhaní Róbert L., Martin B., Jozef R., Alojz K., Ladislav B.," ozrejmila hovorkyňa ÚŠP.



Róbert L. a Ivan C. sú stíhaní ďalej za vraždu Maxima Malkarti, ktorá sa odohrala v septembri 1998 pred jeho domom v Devínskej Novej Vsi v Bratislave. Róbert L. a Ivan C. sú stíhaní aj za nedovolené ozbrojovanie. Zbrane hromadené zločineckou skupinou počas dlhšieho obdobia boli 22. apríla 2013 zaistené v garáži v Podunajských Biskupiciach v Bratislave a následne 23. apríla v záhradnej chate v Lozorne.



Za vraždu člena skupiny Tibora B., ktorá sa stala v januári 1999, je stíhaný len Róbert L, prezývaný Kýbel.



Za vraždu Jozefa Hamalu v lete 1999 v Českej republike je stíhaný Róbert L., Ivan C. a Jozef R. Pozostatky boli nájdené až v októbri 2013 v okolí Brna. Išlo o komplica Jozefa R., ktorý sa s ním podieľal na trestnej činnosti páchanej v Maďarskej republike.



Členovia skupiny sú stíhaní aj za pokus o vraždu dvoch osôb Ruskej federácie, ku ktorému došlo v októbri 1999 v blízkosti reštaurácie na Kolibe v Bratislave. Pritom došlo omylom k streľbe na automobil občanov Slovenskej republiky E. M. a Ľ. B.



Členovia skupiny sú stíhaní aj za vraždu Juraja Matzenauera, považovaného za najväčšieho bratislavského autičkára. Vražda sa odohrala na diaľničnom výjazde z Bratislavy do Senca.



Róbert L. je stíhaný aj za vraždu Róberta Pála, ktorá sa odohrala 18. novembra 2003 v Pezinku.



Za atentát v bratislavskom obchodnom stredisku Jadran sú stíhaní Róbert L., Jozef R. a Juraj H. Výbuch sa odohral v roku 2004. Trojica je stíhaná za trestný čin všeobecného ohrozenia z dôvodu uloženia výbušniny s nástražným výbušným systémom, ktorý bol aktivovaný na diaľku s úmyslom zavraždiť Iva R., ktorého považovali za vplyvného člena konkurenčnej bratislavskej skupiny takáčovcov. Pôvodne sa špekulovalo, že za výbuchom stoja Albánci, ktorí mali s takáčovcami spor o podnik v centre mesta.



ŠTS v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica koncom novembra minulého roku už po tretí raz odsúdil bossa gangu sýkorovcov Róberta L., prezývaného Kýbel, na doživotný trest v kauze šiestich vrážd z rokov 1998 a 1999. Rovnaký verdikt mu v tejto trestnej veci vymeral už v roku 2016 a v apríli 2017. Doživotie opäť dostali aj jeho komplici Ivan C., volaný aj Vincko-Vinco, a Jozef R., ktorý je v súčasnosti vo výkone trestu v Maďarsku. Všetci sa odvolali.



Čelili obžalobe zo starých vrážd - Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara - a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.



Zhodný trest predtým dostal aj ďalší vysokopostavený člen zločineckej skupiny sýkorovcov Martin B., známy ako Rus, ktorý si má odsedieť 23 rokov. Svoju vinu priznal. Alojza K., prezývaného Lojzo Čistič, súd síce uznal vinným, ale upustil od uloženia trestu, lebo už je za mrežami na doživotie.



Senát ŠTS v rovnakom zložení ako v novembri 2017 už v trestnej veci Róbert L. a spol. rozhodoval dva razy, obžalovaní sa však vždy odvolali. Najvyšší súd SR zakaždým rozsudok zrušil a vec vrátil späť prvostupňovému súdu.



Proces prebiehal minulý rok za múrmi banskobystrického Ústavu na výkon väzby. Na pojednávaní bol iba Kýbel, Vincko a Lojzo Čistič, no na vyhlásenie rozsudku už neprišli.