Ochrana pamiatok a voľba kandidátov na sudcov ÚS ukončili rokovací deň

Zákonodarcom sa v utorkovej opakovanej voľbe kandidátov na ústavných sudcov podarilo zvoliť opäť len jedného z piatich chýbajúcich kandidátov, a to Editu Pfundtner.

Bratislava 25. júna (TASR) - Poslanci po voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR ukončili šiesty deň 46. rokovacej schôdze Národnej rady (NR) SR. Na záver dňa diskutovali aj o novele zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorý na aktuálnu schôdzu predložili poslanci hnutia OĽaNO.



Novela predpokladá, že časť povinných odvodov z kurzových stávok by mohla putovať na obnovu kultúrnych pamiatok. Cieľom návrhu je podľa predkladateľov zlepšenie ochrany a najmä obnovy nehnuteľného kultúrneho dedičstva SR zvýšením finančných prostriedkov do dotačného systému Ministerstva kultúry SR "Obnovme si svoj dom", a to prostredníctvom odvodov z kurzových stávok.



Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodarilo dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 14 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte štyria.



Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov. V stredu (26. 6.) čaká poslancov novela školského zákona z dielne koaličných poslancov. Následne by mali diskutovať o návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorú predložil do parlamentu poslanec Smeru-SD Maroš Kondrót.



Na popoludnie majú poslanci naplánované rokovanie o návrhu vlády na doplnenie členov Rady Slovenského pozemkového fondu. Tento bod bol zaradený do programu v utorok. Okrem návrhov diskusie k návrhom zákonov čaká poslancov aj hlasovanie o viac ako 20 bodoch schváleného programu.