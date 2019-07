Oči v lete zaťažuje dlhé šoférovanie i nesprávne nosenie šošoviek

Pozornosť opakovaním stereotypných činností klesá, očná lekárka preto radí robiť si prestávky.

Bratislava 8. júla (TASR) – Dlhé šoférovanie, nesprávne nosenie kontaktných šošoviek či adrenalínové športy môžu v lete podľa odborníčky predstavovať ohrozenie pre zrak. Napríklad pri šoférovaní sa oči ľahko unavia. Pozornosť opakovaním stereotypných činností klesá, očná lekárka preto radí robiť si prestávky.



„Vnímanie sa zhoršuje u všetkých šoférov, nielen u príležitostných,“ upozorňuje očná lekárka Adriana Smorádková z Očnej kliniky Neovízia v Bratislave. Na dlhých cestách preto odporúča urobiť si raz za dve hodiny krátku prestávku. Čerstvý vzduch očiam prospeje. Vodiči by sa mali počas prestávky poprechádzať a ponaťahovať sa.



„Prekontrolujte si aj periférne videnie. Z periférie môže kedykoľvek vybehnúť cyklista z bočnej cesty či chodec na priechode. Auto na diaľnici valiace sa obrovskou rýchlosťou, ktoré sa vás chystá predbehnúť, si nemusíte všimnúť len pre poruchu periférneho vnímania,“ varuje odborníčka. Odporúča preto, aby šoféri pred cestou absolvovali preventívnu prehliadku u očného lekára. Odhaliť môže rôzne ochorenia či farbosleposť.



Ak ľudia nosia kontaktné šošovky, nemali by s nimi chodiť do vody. V bazénoch a jazerách riskujú očné zápaly. „Vo vodách prežívajú baktérie, vírusy, chlamýdie, plesne a akantaméby. Mikroorganizmy sa vďaka kontaktnej šošovke lepšie prisajú na oko a môžu vyvolať vážne zápaly rohovky spojené s bolesťami, svetloplachosťou, začervenaním, slzením, vredmi rohovky a v ťažkých prípadoch môžu spôsobiť dokonca i slepotu. Ak už s nimi predsa len plánujete plávať, ideálne je, ak zvolíte jednorazové šošovky, ktoré po doplávaní vyberiete z oka a zahodíte,“ vysvetľuje Smorádková.



Krátkozrakí ľudia s dioptriami vyššími ako mínus štyri by mali zvážiť adrenalínový šport bungee jumping. Podľa Smorádkovej je oko pri zoskoku vystavené veľkým nárazom, pri ktorých hrozí odtrhnutie sietnice.