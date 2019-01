Očkovanie proti HPV, ktorý môže spôsobiť rakovinu, už hradí poisťovňa

Ročne na Slovensku zomrie 400 ľudí na ochorenie, ktorému sa dá predísť očkovaním.

Bratislava 15. januára (TASR) – Slovensko sa od januára 2019 pridalo k 26 krajinám Európskej únie, v ktorých sa vakcína proti ľudskému papilomavírusu (HPV) stala odporúčanou aj hradenou z verejného zdravotného poistenia pre deti od 12 rokov. Odborníci ju nazývajú aj prvým očkovaním proti rakovine, pretože vírus HPV môže spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj hrtana, penisu, kože či konečníka.



"Ročne na Slovensku zomrie 400 ľudí na ochorenie, ktorému sa dá predísť očkovaním," tvrdí predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková. Vakcína je pritom dostupná už desať rokov, doteraz však bolo za ňu treba platiť. Aj dnes poisťovne v plnej výške hradia len základnú dvojvalentnú vakcínu proti vírusu, ktorý je príčinou rakoviny krčka maternice. Štvorvalentná vakcína chráni aj pred typom vírusu, ktorý spôsobuje bradavice na rôznych častiach tela, a deväťvalentná vakcína chráni pred najširším spektrom vírusov, ktoré spôsobujú aj ďalšie druhy rakoviny. "Od februára by aj táto mala byť kategorizovaná a s doplatkom byť k dispozícii všetkým, ktorí chcú chrániť seba, svoje dcéry a synov," hovorí Krištúfková.



HPV je v spoločnosti prezentovaný ako vírus prenosný sexuálnym stykom, avšak pediatrička a hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová upozorňuje, že to nie je jediný spôsob jeho prenosu. Vírus prežije na mnohých rôznych povrchoch a je tiež odolný proti viacerým čistiacim prostriedkom. Možno sa ním nakaziť napríklad z požičaného uteráka. Neobstojí teda ani výhovorka, ktorú podľa Prokopovej rodičia najčastejšie používajú: "Moje dieťa je dobre vychované a nie je sexuálne aktívne."



Prokopová hovorí, že pri očkovaní detí na začiatku puberty je vysoká pravdepodobnosť, že ešte s vírusom neprišli do kontaktu a preto deťom stačí menej dávok očkovacej látky ako starším. "Vo svojej ambulancii sa snažím rodičom vysvetliť, že máme nástroj ako zabrániť rakovine a rodičia by ho preto mali použiť a dať svoje deti očkovať," hovorí lekárka. Rakovine krčka maternice podľa nej predchádza tiež veľké množstvo predrakovinových štádií pôsobenia vírusu, pri ktorých treba neraz chirurgicky zasahovať. Krištúfková dopĺňa, že tieto môžu spôsobiť u žien napríklad problémy s tehotenstvom, v dôsledku ktorých sa rodia nedonosené deti.



Dnes sú častou témou v spoločnosti riziká očkovania a možné vedľajšie účinky, no podľa odborníčok prechádza každá vyvíjaná vakcína rozsiahlymi testami a za ten čas, čo je na trhu vakcína proti HPV, sa pri jej podávaní neobjavili žiadne vedľajšie účinky s výnimkou začervenaného miesta po vpichu či krátkodobo zvýšenej teploty.



Horná veková hranica pre očkovanie proti HPV nie je definovaná. "Vývoj rakoviny môže trvať aj desať rokov, preto teoreticky má zmysel sa očkovať aj v šesťdesiatke," zhodnotila Krištúfková. Prokopová doplnila, že očkovanie proti HPV má význam aj ak už niekto je vírusom infikovaný. "Očkovanie môže zastaviť progres ochorenia," skonštatovala lekárka.