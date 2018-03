Na podchladenie zomrelo už sedem ľudí. V tomto kraji ich bolo najviac

Podchladení ľudia by v žiadnom prípade nemali piť alkohol. Ten rozširuje cievy a podchladenému tak uniknú z tela aj posledné zvyšky tepla a zhorší sa mu zdravotný stav.

Bratislava 1. marca (TASR) - Od nedele (25.2.) si silné mrazy vyžiadali najmenej sedem obetí. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová informuje o 31 prípadoch podchladenia, ktoré si vyžiadali zásah záchrannej zdravotnej služby a prevoz pacientov do nemocníc.



"K poslednému prípadu došlo v noci, keď zomrel 61-ročný muž," povedala Krčová. Išlo už o tretie úmrtie v Prešovskom kraji.



Krčová vysvetľuje, ako podchladenému človeku pomôcť: "Podchladenú osobu dáme do tepla, do miestnosti s bežnou izbovou teplotou a ak je to potrebné, vlhké šaty vymeníme za suché. Podávame sladený vlažný nápoj, nie horúci."



Podchladení ľudia by v žiadnom prípade nemali piť alkohol. Ten "rozširuje cievy a podchladenému tak uniknú z tela aj posledné zvyšky tepla a zhorší sa mu zdravotný stav," varuje Krčová.