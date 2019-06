Od nedele sa začína Národný týždeň charity

Od Bratislavy až po Humenné bude SKCH na námestiach, v školách i vo vlastných zariadeniach hovoriť viac o svojej práci, zmysluplnej službe v štýle lásky, ktorú chce ukázať bežným ľuďom na Slovensku.

Bratislava 7. júna (TASR) – Od nedele 9. júna sa začína na Slovensku Národný týždeň charity. Potrvá do soboty 15. júna. Druhý ročník celonárodného podujatia sa bude niesť v duchu hesla Sila charity je v regiónoch. TASR o tom informovala Monika Molnárová zo Slovenskej katolíckej charity (SKCH), ktorá podujatie organizuje.



Od Bratislavy až po Humenné bude SKCH na námestiach, v školách i vo vlastných zariadeniach hovoriť viac o svojej práci, zmysluplnej službe v štýle lásky, ktorú chce ukázať bežným ľuďom na Slovensku. Charita na Slovensku pomáha ľuďom v núdzi už vyše 90 rokov. "Robí veľmi veľa dobrého v sociálnej oblasti na Slovensku. Zisťujeme ale, že neraz sú to dobre utajené činnosti. Ľudia, ktorí hľadajú pomoc, nevedia niekedy na koho sa obrátiť. A takisto aj ľudia, ktorí chcú pomáhať, nevedia, na ktoré dvere majú zaklopať a podať pomocnú ruku," vysvetlil vznik celonárodného podujatia generálny sekretár SKCH Erich Hulman.



"Tento rok by sme chceli týždeň niesť v zmysle hesla Sila Charity je v regiónoch, pretože na Slovensku naozaj najviac tých charitatívnych diel je v správe diecéznych charít jednotlivých diecéz a slúžia miestnym ľuďom, komunitám v regiónoch z celého Slovenska," poznamenal Hulman.



Národný týždeň charity sa začne spoločnou modlitbou na nedeľných svätých omšiach v Bratislave, Spišskej Kapitule, Prešove a Košiciach. Počas týždňa je pripravených viacero podujatí. Napríklad v utorok (11. 6.) budú dobrovoľníci, ale aj zamestnanci charity upratovať verejné priestory, vo štvrtok (13 .6.) predávať pouličný časopis Cesta. Z Bratislavy pôjdu pracovníci charity do škôl, kde organizujú besedy. V Spišskej Novej Vsi sa uskutoční tradičná kvapka krvi, ktorú Spišská katolícka charita organizuje spolu s Červeným krížom.