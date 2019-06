Od štvrtka spadlo v SR zväčša od päť do 30 mm zrážok

Podľa meteorológov boli zrážky počas nedele pozorované najmä na západnom a strednom Slovensku, na východe ich bolo menej.

Bratislava 23. júna (TASR) – Od štvrtka (20. 6.) do nedele do 14.00 h spadlo na Slovensku zväčša od päť do 30 milimetrov zrážok, ojedinele aj výrazne viac. Napríklad v Malackách meteorológovia namerali 68 a na Sliači 78 milimetrov zrážok. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti.



Meteorológovia v nedeľu po 18.00 h varujú pred búrkami, a to najmä v okresoch Revúca a Rožňava, platí tu výstraha druhého stupňa. V okresoch Trebišov a Michalovce podľa SHMÚ hrozia prívalové povodne, vydaná je tu hydrologická výstraha prvého stupňa. V okresoch Revúca a Rožňava platí hydrologická výstraha druhého stupňa.