Od utorka sa začína maturitný týždeň

Týždeň písomných maturít v utorok tradične otvorí externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré bude písať približne 39.500 žiakov.

Bratislava 11. marca (TASR) - Viac ako 43.100 maturantov zo 706 stredných škôl čakajú od utorka 12. marca písomné maturity. Do 15. marca sa budú overovať ich vedomosti zo slovenčiny, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Týždeň písomných maturít v utorok tradične otvorí externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré bude písať približne 39.500 žiakov. "Z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra to isté čaká aj ich takmer 1800 rovesníkov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským," uviedol rezort školstva.



V stredu 13. marca budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. "Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1," priblížilo ministerstvo školstva. Najčastejšie si maturanti vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti viac ako 36.200 žiakov, čo predstavuje 84 percent všetkých maturantov. V poradí záujmu nasleduje nemčina (2858 žiakov) a ruština (876 žiakov). Francúzštinu si vybralo 24 maturantov, španielčinu 13 a iba jeden žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka.



Nasledujúci deň, vo štvrtok 14. marca, čaká externý test z matematiky zhruba 6000 maturantov, ktorí si vybrali tento predmet. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 15. marca test a slohová práca z vyučovacieho jazyka maďarského a ukrajinského pre žiakov škôl týchto národnostných menšín. V prípade maďarského jazyka a literatúry ich bude písať 1786 žiakov, ukrajinský jazyk a literatúra čaká 18 maturantov.



Žiaci certifikačných stredných škôl si mohli opäť zvoliť absolvovanie maturitných testov z vyučovacích jazykov a matematiky elektronickou formou pomocou počítača. Ide o maturity zo slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a matematiky. Na elektronickú maturitu sa prihlásilo vyše 1500 žiakov z približne 90 škôl.



"Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch od 3. do 6. mája," doplnil rezort školstva. Náhradný termín písomných maturít určený pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je naplánovaný na 9. – 12. apríla. Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 3. do 6. septembra.



Maturitu organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.