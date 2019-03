Odborníci: Dodržiavanie liečby môže pacientom zachrániť život

Prieskum taktiež ukázal, že viac ako polovica pacientov bojuje so stresom a štvrtina nemá pohybové aktivity, prípadne ich má len nepravidelne.

Bratislava 14. marca (TASR) – Viac ako polovica slovenských a českých pacientov s cukrovkou II. typu, vysokým krvným tlakom (hypertenziou) alebo obezitou niekedy neužíva lieky podľa odporúčaní lekára. Tri štvrtiny takýchto pacientov fajčia alebo niekedy fajčili a štvrtina Slovákov s hypertenziou si pravidelne nekontroluje hladinu krvného tlaku. Vyplýva to z on-line prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť Ipsos.



Prieskum taktiež ukázal, že viac ako polovica pacientov bojuje so stresom a štvrtina nemá pohybové aktivity, prípadne ich má len nepravidelne. Pritom adherencia, teda ochota liečiť sa, dodržiavať zásady zdravého životného štýlu a správneho užívania liekov, je podľa lekárov kľúčová pre úspešnú terapiu všetkých, nielen chronických ochorení.



"Všeobecní lekári majú často skúsenosti s tým, že pacienti vynechávajú liečbu, ktorú im naordinoval lekár alebo si dávkovanie liekov sami upravujú," uviedla prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková. Dodržiavanie liečebného režimu podľa nej ovplyvňuje mnoho vecí a veľmi dôležitý je vzťah pacienta a lekára a to, či si lekár na pacienta nájde dostatok času. "Ak má pacient s liečbou nejaký problém, mal by to povedať lekárovi a poradiť sa s ním. Obom ide o to, aby sa pacient mal dobre," pripomína. Dôležité sú podľa nej tiež zvyklosti pacienta. Je vhodné, ak si lieky rozdelí do dávkovačov, vďaka ktorým vie presne kontrolovať, či a kedy ich užil.



Pacient je okrem toho ovplyvnený predošlými skúsenosťami s konkrétnym liekom, informáciami o ochorení, ktoré má, radami, ktoré najčastejšie získava od rodiny a známych a tým, aké má liek nežiaduce účinky. Dôležitým faktorom je tiež socioekonomická situácia pacienta, cena lieku, prípadne výška doplatku. Ale aj to, aká frekvencia užívania lieku a či ho pacient nemá problém cez deň užiť. Lekári pripomínajú, že diagnózy ako vysoký krvný tlak či vysoký cholesterol nie je vidieť, preto má pacient tendenciu na lieky zabúdať.



"Vysoký krvný tlak nebolí, preto sa stáva, že pacienti svoju liečbu neužívajú, svojvoľne ju vysadzujú alebo ju nevedome zabudnú užiť, čo môže mať niekedy až fatálne následky," upozorňuje na nebezpečenstvo hypertenzie kardiologička a prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, docentka Slavomíra Filipová. Na znížení kardiovaskulárnej morbidity a mortality sa významným spôsobom podieľa aj liečba vysokého cholesterolu. "Možno to odhadnúť na 30 percent zachránených pred ďalšími ochoreniami až smrťou," uvádza profesor Daniel Pella z II. kardiologickej kliniky Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Okrem liekov považuje za dôležité, aby mal pacient pravidelný pohyb, ktorý ho baví, či pil dostatok tekutín.



V rámci týždňa adherencie Chcete sa liečiť účinne? Liečte sa správne, ktorý sa koná od 18. do 22. marca v ambulanciách, môžu pacienti vyplniť dotazník o ich prístupe k liekom. Jeho cieľom je upozorniť pacientov s chronickými ochoreniami na dôležitosť zodpovedného prístupu k liečbe a aj možné následky, ak sa neliečia svedomito.