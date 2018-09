Odborníci: Liečby biosimilárnymi liekmi sa netreba obávať

Podľa odborníkov je liečba prostredníctvom biosimilárnych liekov kvalitná a šetrí financie.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Biosimilárne, t.j. biologicky podobné lieky šetria v európskych krajinách milióny eur, Slovensko však v ich využívaní zaostáva. Podľa odborníkov je liečba prostredníctvom nich rovnako kvalitná a šetrí financie. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v stredu (26.9) sa na tom zhodli zástupcovia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), neziskovej organizácie INEKO, organizácie Medicine for Europe a odborníkov z praxe.



Podľa riaditeľky ŠÚKL-u Zuzany Baťovej „z pohľadu štátneho ústavu sú obavy o bezpečnosť pacientov pri prechode na liečbu biosimilármi neodôvodnené". „Na Slovensku sa už niekoľko rokov bežne používajú biologicky podobné lieky s obsahom účinných látok ako napríklad epoetín, filgrastim, inflixamab či inzulín glargín. Monitorovací systém Európskej únie ani ŠÚKL nezaznamenali rozdiely v charaktere, závažnosti alebo frekvencii nežiaducich účinkov medzi biologickými liekmi a biosimilármi," priblížila.



„Ak by vstup ďalších biosimilárnych liekov zaregistrovaných Európskou liekovou agentúrou (EMA) viedol k 25 až 35-percentnému zníženiu cien liekov a toto zníženie by sa v plnej miere prejavilo vo finančnej úspore, teda nie v náraste spotreby, získali by verejné zdroje podľa odhadu INEKO 28 až 40 miliónov ročne," vysvetlil riaditeľ INEKO Peter Goliaš.



Možná úspora by podľa diskutujúcich znamenala šancu „získať kvalitnejšiu liečbu pre pacientov". „Zámena originálneho lieku biologického pôvodu s biosimilárnym podľa skúseností z niekoľkoročného používania v klinickej praxi na Slovensku potvrdila, že liečba biologicky podobným liekom je rovnako účinná a bezpečná, ako liečba originálnym liekom," vysvetlil Tibor Hlavatý z centra pre biologickú liečbu črevných zápalových ochorení z Univerzitnej nemocnice Bratislava v Ružinove.