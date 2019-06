Odborníci: Migréna je choroba a výrazne ovplyvňuje život človeka

Migréna je chronické záchvatovité ochorenie prejavujúce sa strednou až ťažkou bolesťou prevažne na jednej strane hlavy, ktorá môže trvať niekoľko hodín až dní.

Bratislava 5. júna (TASR) – Migréna nie je len bolesť hlavy. Táto choroba je však v spoločnosti stále málo akceptovaná a tolerovaná. Celosvetovo sa toto ochorenie vyskytuje približne u 12 percent populácie a trikrát viac postihuje ženy ako mužov. Nevyhýba sa však ani deťom. Svetová zdravotnícka organizácia zaradila migrénu medzi 20 ochorení, ktoré výrazne zasahujú do života človeka a obmedzujú ho.



Migréna je chronické záchvatovité ochorenie prejavujúce sa strednou až ťažkou bolesťou prevažne na jednej strane hlavy, ktorá môže trvať niekoľko hodín až dní. Objavuje sa aj nevoľnosť, zvracanie a citlivosť na svetlo a zvuky. "Niektorí pacienti si často zamieňajú migrénu za klasickú bolesť hlavy," tvrdí prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti - neurologička Zuzana Gdovinová. "Pacient nemusí vykazovať všetky príznaky, v každom prípade by však mal navštíviť neurológa," dodáva. Bolesť pri migréne trvá štyri až 72 hodín a pohybom sa zhoršuje. Opakuje sa aj niekoľkokrát do mesiaca.



Približne 20 percent pacientov má migrénu s takzvanou aurou. Tá sa vyskytuje pred spustením intenzívnej bolesti hlavy a pacient ju pociťuje vo forme zábleskov svetla alebo takzvaným cikcakovitým videním. Trvá maximálne hodinu a po nej nastupuje intenzívna bolesť.



Podľa svetovej epidemiologickej štúdie Global Burden of Diseases (GBD) migréna je tretím najčastejším ochorením vo svete. Vyskytuje sa u 11,7 percenta ľudí (17,1 percenta žien a 5,6 percenta mužov).



Podľa GBD je migréna na siedmom meste v rebríčku rokov strávených v invalidite. V populácii 15- až 49-ročných dokonca na treťom mieste.



Migréna ovplyvňuje pracovný aj rodinný život pacientov. Podľa štúdie Eurolight 18,2 % pacientov migréna bráni v starostlivosti o deti. Pre 17,8 % pacientov je to ochorenie, ktoré im spôsobuje problém v intímnom živote, 9 percent pacientov uvádza, že migréna bráni ich spoločenským aktivitám. Choroba je však stále poddiagnostikovaná a pacienti sú nedostatočne liečení.



Americká štúdia American Migraine Prevalence and Prevention Study, do ktorej bolo zahrnutých viac ako 160.000 pacientov, ukázala, že 44 percent pacientov s migrénou nemalo nikdy stanovenú správnu diagnózu, 49 percent pacientov sa liečilo len voľnopredajnými liekmi a 20 percent pacientov užívalo lieky od lekára. Len 12,4 percenta pacientov malo profylaktickú, teda preventívnu liečbu.