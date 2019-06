Odborník: Samovoľnému úniku moču možno účinne predchádzať

Pre prevenciu inkontinencie tiež treba piť dostatok tekutín, pretože ich znížený príjem spôsobuje vyššiu koncentráciu moču, ktorá viac dráždi močový mechúr.

Bratislava 25. júna (TASR) – Samovoľnému úniku moču alebo inkontinencii je možné účinne predchádzať. Pri príležitosti Svetového týždňa kontinencie, ktorého cieľom je odbúravanie mýtov a odtabuizovanie témy úniku moču, urológ Ján Švihra na utorkovej tlačovej konferencie predstavil desatoro prevencie inkontinencie.



Inkontinencia postihuje najmä ženy po pôrode, v menopauze a staršom veku. Nevyhýba sa však ani mužom, napríklad po operácii prostaty. K rizikovým faktorom jej vzniku patrí napríklad obezita, fajčenie a nevhodná životospráva. Podľa vedeckých štúdií sa stresová inkontinencia vyskytuje 4,2-krát častejšie a urgentná inkontinencia 2,2-krát častejšie ako u žien s normálnou hmotnosťou. „Ak pacientky zredukujú svoju obezitu o 15 percent, o 50 percent im klesne únik moču,“ povedal Švihra. Dôležitá je aj skladba stravy. Na zníženie inkontinencie pomáha príjem väčšieho množstva vlákniny, ktorú obsahujú celozrnné potraviny, celozrnné obilniny, ovocie a zelenina. Čo sa týka fajčenia, to vyvoláva chronický kašeľ. Kašľanie podľa odborníka zaťažuje panvové dno a prispieva k vzniku močovej inkontinencie.



Pre prevenciu inkontinencie tiež treba piť dostatok tekutín, pretože ich znížený príjem spôsobuje vyššiu koncentráciu moču, ktorá viac dráždi močový mechúr. Pri dehydratácii rovnako hrozí aj poškodenie ďalších orgánov. Dôležité je však zloženie prijímaných tekutín, veľké množstvo kofeínu, alkoholu ale i sýtených nápojov totiž spôsobujú podráždenie močového mechúra. Kofeín či triesloviny, obsiahnuté napríklad v červenom víne, majú stimulujúci vplyv na močové cesty a zvyšujú ich aktivitu.



„Stres, napätie a psychické problémy vypnú alebo znížia tlmiaci mechanizmus mozgu na močový mechúr a u pacienta dochádza k úniku moču a častému močeniu,“ priblížil Švihra ďalší spúšťač inkontinencie. K prevencii prispieva pravidelná a nie príliš zaťažujúca fyzická aktivita. „Najmä u žien počas a po menopauze dochádza k prirodzenému ochabovaniu orgánov panvy,“ pripomenul odborník. Preto odporúča pravidelne cvičiť a sťahovaním svalov panvového dna ich jednoducho posilňovať. Nadmerná namáhavá fyzická aktivita a dvíhanie bremien, najmä u žien, však tiež môže spôsobiť problémy s inkontinenciou. V neposlednom rade je dôležité dbať na pravidelné vyprázdňovanie a pri akýchkoľvek chronickom alebo akútnom ochorení, akým je napríklad zápal močového mechúra, včas zájsť k lekárovi.



Na Slovensku je podľa odhadu Infostatu 500.000 ľudí, ktorí trpia nejakou formou úniku moču. „Populácia starne a predpokladá sa, že v roku 2040 by ich mohlo byť viac ako 900.000,“ hovorí predsedníčka pacientskeho združenia InkoFórum Marica Laščeková. V spolupráci s odborníkmi sa InkoFórum snaží hľadať riešenia problému, pretože inkontinencia znižuje kvalitu života.



„Keďže svaly panvového dna majú najmä opornú funkciu pre orgány v malej panve a sú prepojené s bránicou a trupovým valcom, oslabené panvové dno môže spôsobovať únik moču, ale napríklad aj bolesti chrbta,“ hovorí fyzioterapeutka Zuzana Woleková. Na základe diagnostiky vedia fyzioterapeuti určiť presnú liečbu oslabených svalov panvového dna a v najťažších prípadoch môžu využiť elektrostimuláciu.



Pacientka Lenka pripomenula dôležitosť neformálneho prostredia, v ktorom sa žena cíti komfortne a dokáže rozprávať o podobných tabuizovaných témach, ženy totiž problém často podceňujú. Môže to byť napríklad materské centrum.



V stredu (26. 6.) sa vo vybraných zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku organizuje osvetová aktivita, počas ktorej budú zdravotné sestry z urologických oddelení odpovedať na otázky súvisiace s únikom moču. Akcia sa koná v Univerzitnej nemocnici Martin, Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, poliklinike Žilpo v Žiline, Univerzitnej nemocnici Bratislava a Národnom ústave detských chorôb na bratislavských Kramároch, Fakultnej nemocnici Nitra, Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice na pracovisku Trieda SNP 1, Fakultnej nemocnici Trnava a Fakultnej nemocnici Trenčín.