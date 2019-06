Odborník: Zákon jasne upravuje problematiku zániku mandátu poslanca

Laciaka i rezort vnútra oslovila TASR v súvislosti s problematikou zániku poslaneckého mandátu, ktorá sa dotýka prípadu miestneho poslanca v bratislavskej Rači Filipa Rybaniča.

Bratislava 27. júna (TASR) - Zákon o obecnom zriadení upravuje problematiku zániku mandátu poslanca obecného či miestneho zastupiteľstva v prípade spáchania úmyselného trestného činu jednoznačne. Upozornil na to odborník na trestné a ústavné právo Ondrej Laciak.



"Hovorí o tom ustanovenie zákona v paragrafe 25, podľa ktorého mandát poslanca obecného zastupiteľstva zaniká aj právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, teda inými slovami ak rozhodnutie súdu v trestnom konaní, ktorým bol obžalovaný uznaný za vinného z úmyselného trestného činu, nadobudne právoplatnosť," spresnil splnomocnenec dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.



Laciakov právny výklad potvrdzuje aj Ministerstvo vnútra (MV) SR. "Ak ide o úmyselný trestný čin a rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť, mandát poslanca zaniká ex lege bez ohľadu na podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody. Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, ako zmierňujúci faktor, sa vzťahuje na prípady, keď nejde o úmyselný trestný čin," uviedol rezort pre TASR.



Laciaka i MV oslovila TASR v súvislosti s problematikou zániku poslaneckého mandátu, ktorá sa dotýka prípadu miestneho poslanca v bratislavskej Rači Filipa Rybaniča. Toho v utorok (25. 6.) odsúdil Krajský súd (KS) v Bratislave na trojročný trest s jednoročným odkladom a skúšobnou lehotou. Súd uznal Rybaniča vinným z protiprávneho konania, ktorého sa dopustil ako bankový úradník neoprávneným sledovaním a informovaním o cudzích bankových účtoch. "Zo strany obžalovaného išlo o zneužitie prihlasovacích údajov do informačného systému banky, a teda išlo o protiprávne konanie," povedal predseda senátu KS Peter Šamko.



Rybanič je presvedčený, že jeho mandát miestneho poslanca mu nezaniká. Pre TASR v stredu (26. 6.) uviedol, že ho bude vykonávať aj naďalej. "Nakoľko som bol odsúdený podmienečne ani prípadné dovolanie nebude mať vplyv na uplatňovanie môjho mandátu. Naďalej teda zostávam poslancom v Rači," povedal pre TASR.



Mestská časť Bratislava-Rača si chce počkať na doručenie písomného vyhotovenia rozsudku, jeho doručenie odsúdenému a právoplatnosť. Samospráva si chce byť istá tým, za aký trestný čin bol Rybanič odsúdený.



"V prípade súdneho odsúdenia za úmyselný trestný čin vždy zo zákona zaniká funkcia poslanca. V prípade nedbanlivostného trestného činu zanikne funkcia zo zákona len vtedy, ak bol poslancovi uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon mu nebol podmienečne odložený, ale ktorý je povinný vykonať v ústave na výkon trestu. Zánik funkcie tu nastáva zo zákona dňom nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku súdu," vysvetlila pre TASR zástupkyňa starostu Rače Lenka Antalová Plavuchová.



Podľa paragrafu 25, odsek 2, písmeno d) zákona o obecnom zriadení zaniká mandát poslanca "právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený".



Rybanič mal ako zamestnanec komerčnej banky, biznis poradca, preniknúť do účtu vtedajšieho šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka. Údaje z tohto účtu sa potom objavili v niektorých médiách. Podobné aktivity vyvíjal smerom k bankovým účtom exministra financií Jána Počiatka, právoplatne odsúdeného a najnovšie obvineného podnikateľa Ladislava B., a napokon aj v kauze televíznych zmeniek obžalovaného podnikateľa Mariana K.