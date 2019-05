Odbrníčka: Deň pred maturitou by si študenti mali dopriať odpočinok

Podľa Hamade sa deň pred maturitnou skúškou študentom všeobecne neodporúča učiť sa, ani si opakovať učebné texty.

Bratislava 22. mája (TASR) – Na stredných školách sa v pondelok (20. 5.) začali ústne maturity, ktoré potrvajú do 7. júna. Písomné maturity v marci absolvovalo približne 43.000 maturantov na viac ako 700 stredných školách. Vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností na Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade pre TASR uviedla, že maturanti by sa mali pred „skúškou dospelosti“ zdravo naraňajkovať a deň predtým si dopriať aktívny odpočinok.



Podľa Hamade sa deň pred maturitnou skúškou študentom všeobecne neodporúča učiť sa, ani si opakovať učebné texty. "Nárazové učenie často vedie k nervozite a nepohode, čo je nežiaduce. Študenti by si v tento deň mali dopriať aktívny, nie však príliš záťažový odpočinok," poznamenala Hamade s tým, že niekomu pomáha prechádzka na čerstvom vzduchu, inému masáž alebo joga. Rovnako je užitočné vyskúšať niektoré z množstva dýchacích cvičení.



Odborníčka poznamenala, že počas maturitného dňa by sa mali školáci zdravo naraňajkovať. Podľa nej sú vhodné celozrnné cereálie alebo pečivo, banán, nízkotučný jogurt, ovsené vločky, tofu, acidofilné mlieko, tvaroh, orechy, ovocie a zelenina. "Ide o potraviny, ktoré zásobujú mozog a telo dostatočným množstvom energie a pomáhajú zabrániť kolísaniu hladiny cukru v krvi. Správne zvolené raňajky dodajú svalom a mozgu energiu potrebnú na zvládnutie požadovaných výkonov," povedala s tým, že raňajky by mali obsahovať ľahko stráviteľné bielkoviny, malé množstvo tukov a polysacharidy.



V deň maturitnej skúšky by si maturanti so sebou nemali zabudnúť vziať dostatok tekutín, najlepšie vo forme pitnej vody, minerálok či nesladených čajov. "Povolená je aj drobná sladkosť, napríklad čokoládovo-cereálna tyčinka. Nervózni študenti by mali myslieť na správnu techniku dýchania, pomôže im to dôkladne prekysličiť mozog a lepšie sa sústrediť. Dýchať sa má zhlboka, je to dôležité nielen pred samotnou skúškou, ale aj počas nej," povedala odborníčka. Schopnosť sústrediť sa podporí aj počúvanie hudby. Pred ústnou skúškou pomôže i drobná pohybová aktivita – krátka prechádzka na školskom dvore, posilňovanie s antistresovými predmetmi či pretiahnutie tela.



Hamade tvrdí, že prejavy stresu a nervozity sú veľmi individuálne. "Zbaviť sa stresu zo skúšania pomôže hoci aj krátka, neviazaná a so skúškou nesúvisiaca konverzácia s ostatnými študentmi alebo telefonát s blízkymi. Pomôže to uvoľniť vnútorné napätie," dodala odborníčka. Záťažové životné situácie sa lepšie zvládajú aj prísunom vitamínov a minerálnych látok, ako je napríklad skupina vitamínov B, vápnik a horčík. Neodporúča sa piť väčšie množstvo kávy alebo alkoholu.