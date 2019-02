Odchod Gašpara z rezortu nebol podľa Sakovej podmienený jej demisiou

Prezident SR Andrej Kiska sa podľa Sakovej slov vyslovil na ich tohtotýždňovom stretnutí pozitívne k jej doterajšiemu pôsobeniu na poste šéfky rezortu vnútra.

Bratislava 3. februára (TASR) - Odchod Tibora Gašpara z funkcie poradcu ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) nebol podmienený jej prípadnou demisiou. Saková to vyhlásila v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Zároveň odmietla, že by Gašpar mohol ovplyvňovať vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Saková v diskusii poprela, že by vo veci Gašparovho odchodu z rezortu hrozila demisiou, rozumný politik sa podľa nej nemá takýmto spôsobom vyhrážať. Vysvetlila tiež, že informácie o údajnej lustrácii novinára Jána Kuciaka v čase pred jeho vraždou sa dozvedela z médií. "Nechcem súdiť ani pána Gašpara, ani pána Vorobjovova, kto klame, kto hovorí pravdu. Je tu vyšetrovací tím, chcem, aby sme si počkali na závery vyšetrovania, na fakty, nechceme do toho vnášať naše pocity, naše domnienky," dodala.



Gašparov odchod z rezortu vnútra Saková vysvetlila snahou o upokojenie atmosféry v spoločnosti. Jeho prípadné ovplyvňovanie vo veci vyšetrovania vraždy odmieta. "Jasne si definujme, čo je trestné konanie, je tam vyšetrovateľ, ktorý pracuje pod dohľadom prokurátora, nie je to o tom, že keď pán Gašpar bol policajný prezident a poznal ľudí z policajného prostredia, že ich mohol ovplyvňovať," uviedla s tým, že je pripravená zbaviť mlčanlivosti vysokých policajných predstaviteľov, ak príde takáto požiadavka zo strany prokurátora.



"Každý príslušník Policajného zboru a zamestnanec ministerstva vnútra má jednotlivé oprávnenia, diferencujú sa podľa toho, akú služobnú a pracovnú činnosť vykonáva," uviedla Saková s tým, že policajný prezident alebo aj iní policajní funkcionári môžu dať nielen pokyn, ale oni sami majú prístup do informačných systémov, kde môžu lustrovať v policajných databázach. Podľa ministerky však musí príslušník o tom urobiť úradný záznam s dôvodom, prečo k lustrácii došlo.



Prezident SR Andrej Kiska sa podľa Sakovej slov vyslovil na ich tohtotýždňovom stretnutí pozitívne k jej doterajšiemu pôsobeniu na poste šéfky rezortu vnútra. Zároveň tvrdí, že vyšetrovanie vraždy je efektívne a napreduje podľa nej správnym smerom. Ministerka negatívne hodnotila únik informácií z vyšetrovacieho spisu. "Každý jeden únik informácií vnáša pochybnosti do vyšetrovania. Tieto informácie nám len znemožňujú dopátrať skutočného objednávateľa tejto vraždy," uzavrela Saková.