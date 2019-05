Odhad EP pripisuje volebný úspech zeleným a krajnej pravici

Napriek stratám tradičných strán budú mať v novom EP stále prevahu jasne proeurópske sily, ktorým predpovedajú zisk 493 zo 751 kresiel, komentuje tlačová agentúra AP.

Brusel 26. mája (TASR) - Tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu (EP), ktoré prebiehali od štvrtka do nedele, priniesli straty tradičným stranám, zatiaľ čo vyššie zastúpenie by mali mať zelení, ako aj krajne pravicové a populistické strany. Vyplýva to z prvých odhadov volebných výsledkov, ktoré zverejnil v nedeľu večer samotný EP.



Podľa prognózy založenej na údajoch z 11 členských krajín EÚ zostane v EP najsilnejším táborom stredopravicová Európska ľudová strana (EPP), ktorá by mala obsadiť namiesto doterajších 217 už len 173 kresiel. Stredoľavicovej Progresívnej aliancii socialistov a demokratov (S&D) predpovedajú pokles zo 186 na 147 kresiel.



Ľavicoví Zelení - Európska slobodná aliancia by si mali naopak polepšiť z 52 na 71 kresiel. Skupina Európa národov a slobody, ktorá združuje populistické a krajne pravicové strany z krajín ako Francúzsko a Taliansko, pravdepodobne obsadí 57 kresiel.



