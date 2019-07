Odídenci z klubu OĽaNO rokujú s viacerými stranami

Svoju politickú budúcnosť zvažujú.

Bratislava 2. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR, ktorí pred časom odišli z klubu OĽaNO, rokujú s viacerými stranami, svoju politickú budúcnosť zvažujú. Pre TASR povedali, že prihliadať budú na hodnoty a program strán.



"Premýšľam o politickej budúcnosti. Uzavrela som určitú kapitolu. Snažila som sa vždy poctivo pracovať v prospech hnutia a pre voličov," skonštatovala pre TASR Anna Verešová s tým, že sa venovala rodinnej politike. Na otázku, či je možné, že z politiky odíde, odpovedala, že všetko je otvorené.



"Mnohí hovoria, že politika je špinavá. Ja môžem povedať že politika je služba, verejná služba ľuďom. Dôležité je, kto ju robí. Takže, ak ľudia vnímajú nejakú špinavosť politiky, asi nie sú spokojní s tými, ktorí ju vedú," skonštatovala. Ak by odišla z politiky, chce sa naďalej venovať pomoci ľuďom. Prioritné sú pre ňu prorodinné a sociálne témy.



Poslankyňa Soňa Gaborčáková považuje za dôležité koncepčné riešenia. "Ak ostanem v politike, potrebujem stranu, ktorá bude robiť veci koncepčne. Stretávam sa s lídrami politických strán, ktorí mi ponúkajú, aby som sa stala ich súčasťou," povedala. Momentálne však podľa svojich slov nie je rozhodnutá, či v politike ostáva.



Doplnila, že pri rozhodovaní prihliada aj na hodnoty strany a jej lídra. Zo spolupráce nevylučuje liberálov, hoci je podľa svojich slov konzervatívec. "Je mi bližšie skôr to, ale nedovolila by som si odsúdiť niekoho preto, že je liberál," dodala s tým, že je dôležité spájať, a nie rozdeľovať.



"Rokovania prebiehajú, chodíme na stretnutia," povedala pre TASR poslankyňa Elena Červeňáková. Rokovala už s tromi stranami, štvrté rokovanie ju čaká. Zatiaľ nevie, pre ktorú sa rozhodne, prihliadať bude na jej program. Chcela by sa venovať oblasti zdravotníctva, a to najmä dlhodobej starostlivosti a prepojeniu sociálnej starostlivosti.



"Zvažoval som. či ostať v politike, ale nakoniec ma presvedčili, že by bola škoda zanechať skúsenosti, takže pravdepodobne v politike ostanem," povedal ďalší z odídených poslancov Jozef Lukáč. Doplnil, že ho oslovili štyri strany. Vzhľadom na to, že sa ešte nerozhodol, nechcel ich bližšie špecifikovať. Dodal však, že mu záleží na tom, aby mu boli blízke hodnotovo.