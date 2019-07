Odkaz pre starostu ponúka nové možnosti pre samosprávy

Tento týždeň začína tím Odkazprestarostu.sk so školeniami pracovníkov samospráv, ktoré prejavili záujem o osobné zaučenie sa v práci s novým systémom.

Bratislava 30. júla (TASR) – Samosprávy využívajúce pri komunikácii s občanmi a riešení ich podnetov web či mobilnú aplikáciu Odkaz pre starostu majú k dispozícii nové rozhranie. Zamestnancom mestských, miestnych i obecných úradov by malo pomôcť prehľadnejšie pracovať s nahlásenými podnetmi od zatriedenia až po komunikáciu o ich riešení.



"Pri desiatkach až stovkách podnetov v niektorých samosprávach sa stáva, že sa niektoré podnety 'stratia' a obyvatelia následne márne čakajú na odpoveď. Nové rozhranie poskytuje zodpovedným pracovníkom množstvo nástrojov na kontrolu plnenia podnetov. Funkcionalitu sme rozšírili práve na základe požiadaviek od samospráv," objasnil projektový manažér Odkazu pre starostu Martin Kollárik.



Cieľom je podľa neho aj motivovať úrady na využívanie dát z Odkazu pre starostu. "Rozsiahle možnosti filtrovania podnetov a vytvárania štatistík umožňujú samosprávam dáta využiť nielen pri zlepšení procesov na úrade, ale aj pri tvorbe rozhodnutí, napríklad o harmonograme odvozu odpadu alebo určovaní hliadok mestskej polície," spresnil.



Tento týždeň začína tím Odkazprestarostu.sk so školeniami pracovníkov samospráv, ktoré prejavili záujem o osobné zaučenie sa v práci s novým systémom. Prvé zo školení sa uskutočnilo v pondelok (29. 7.) v Pezinku. "Súčasne pracujeme prostredníctvom spätnej väzby od samospráv na zdokonaľovaní nového rozhrania," dodal hlavný administrátor Odkazu pre starostu Matúš Sedlák.



Vytvorenie nového pracovného rozhrania pre samosprávy, ako aj školenia v zapojených mestách a obciach sú podporené z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.



Projekt Odkaz pre starostu vytvoril Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) v roku 2010. Pôvodne začal pôsobiť v hlavnom meste Bratislava a jeho mestských častiach, počas svojho fungovania sa však neustále rozširuje, od komunálnych volieb v novembri 2018 sa pridalo ďalších 20 samospráv. Momentálne prostredníctvom tohto portálu so svojimi obyvateľmi komunikuje viac ako 130 samospráv po celom Slovensku.