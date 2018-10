Odkaz T. G. Masaryka platí dodnes, tvrdia najvyšší predstavitelia SR

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) apeloval na to, aby v spoločnosti viac rezonovalo uznanie toho, čo Slovensko či Slováci dosiahli.

Bratislava 28. októbra (TASR) – Odkaz prvého československého prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka, že základom demokracie musí byť mravnosť, je univerzálne platný aj pre súčasnosť. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 sa na tom zhodli najvyšší ústavní činitelia SR.



Prezident SR Andrej Kiska pripomenul aj ďalší Masarykov morálny imperatív, ktorými sa majú riadiť politické elity pri vedení štátu – nebáť sa a nekradnúť. "Toto platí vždy. Platí to v súčasnosti tak, ako to platilo pred 100 rokmi," uviedol Kiska. Poukázal však i na to, že charakter štátu neformujú len politické elity, ale aj bežní občania svojím postojom a každodennou činnosťou. "Ak chceme, aby naše Slovensko bolo modernou krajinou, na ktorú budeme všetci hrdí, je to úloha všetkých nás o takúto krajinu zabojovať," upozornil prezident, ktorý si myslí, že toto je aj odkaz zakladateľov prvého československého štátu.



Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) súhlasí, že Masarykove myšlienky sú nástrojom, ako viesť štát. "Ak sa ráno zobudíte a nemáte iné ambície, ako pomôcť vyriešiť problémy, s ktorými sa na vás občania obracajú, ak sa nechcete starať o nič iné, len o to, aby ste každý deň o kúsok zlepšili život ľudí, dá sa týmito Masarykovými slovami riadiť a podľa nich žiť," povedal Pellegrini. "Je, samozrejme, na nás, aby sme svojím príkladom ľudí presvedčili o napĺňaní tejto filozofie," dodal.



Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) apeloval na to, aby v spoločnosti viac rezonovalo uznanie toho, čo Slovensko či Slováci dosiahli. "Sme niekedy veľmi depresívni, tento národ sa musí aj potešiť, držať spolu v zlomových chvíľach," povedal. Poukázal tiež na to, že výzvou pre spoločnosť je otázka zodpovednosti, hľadania pravdy a služby ľuďom. Je podľa neho dôležité, aby sa zredukoval priestor pre šírenie dezinformácií, poloprávd či neoverených faktov, ktoré ubližujú. Všetci traja najvyšší predstavitelia krajiny si myslia, že v tejto súvislosti je potrebné zvýšiť zodpovednosť za šírenie informácií v digitálnom svete.