OECD odporúča Slovensku vytvoriť plán na zvyšovanie rozvojovej pomoci

Bratislava 27. mája (TASR) - Slovensko potrebuje podľa OECD vytvoriť plán, aby do roku 2030 splnilo záväzok venovať na oficiálnu rozvojovú pomoc 0,33 percenta hrubého národného dôchodku (HND). Vyplýva to zo Správy o výsledkoch a odporúčaniach vyplývajúcich z hodnotenia tzv. Peer Review Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, ktorú rezort diplomacie predložil do medzirezortného pripomienkového konania.



"Slovensko, ako zodpovedný člen OECD, plne zváži všetky odporúčania a vyvinie maximálne úsilie na ich naplnenie," píše sa správe, ktorá obsahuje aj indikatívny rámec navyšovania oficiálnej rozvojovej pomoci na úroveň 0,33 HND v roku 2030. Podľa neho by Slovensko napríklad v roku 2020 venovalo na rozvojovú pomoc 150 miliónov eur a v roku 2030 viac než 547 miliónov.



Ďalšou možnosťou je podľa správy navyšovanie oficiálnej rozvojovej pomoci o desať percent ročne, čo by mali byť jednotlivé rezorty schopné zvládnuť. Podľa tohto plánu by Slovensko napríklad v roku 2020 venovalo na rozvojovú pomoc 127 miliónov eur a v roku 2030 viac než 364 miliónov, čo by predstavovalo 0,22 percenta HND.



OECD tiež Slovensku odporúča zvýšiť počet pracovníkov, ktorí pracujú na jej rozvojovej spolupráci. "Slovenská republika by mala zvyšovanie rozpočtu na oficiálnu rozvojovú pomoc premietnuť do ľudských zdrojov v Bratislave a na kľúčových veľvyslanectvách," píše sa v správe.



V roku 2017 poskytlo Slovensko na rozvojovú pomoc 0,13 percenta svojho HND. Medzi členskými štátmi výboru OECD/DAC bola SR v roku 2017 na predposlednom mieste, pričom priemerná výška oficiálnej rozvojovej pomoci týchto krajín bola na úrovni 0,31 percenta HND.