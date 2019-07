Okresný súd zamietol žalobu Penty na štát pre zákaz zisku

Spoločnosť HICEE B. V. patriaca Pente žiadala od Slovenskej republiky peniaze ako odškodnenie za to, že štát v minulosti zakázal majiteľom poisťovne vyplatiť si zisk.

Bratislava 19. júla (TASR) - Okresný súd Bratislava I v piatok zamietol žalobu v spore finančnej skupiny Penta so štátom pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Štát tak podľa sudkyne nemusí vyplatiť odškodnenie vyše 82 miliónov eur plus úroky z omeškania vo výške viac ako 140 miliónov eur za škodu, ktorú mal spôsobiť zákaz zisku. Rozsudok nie je právoplatný.



Spoločnosť HICEE B. V. patriaca Pente žiadala od Slovenskej republiky peniaze ako odškodnenie za to, že štát v minulosti zakázal majiteľom poisťovne vyplatiť si zisk. Spor medzi štátom a finančnou skupinou Penta trvá od roku 2010, súd sa začal vlani. Penta pôvodne chcela od štátu 750 miliónov eur za zákaz zisku. Zákon upravujúci podnikanie zdravotných poisťovni sa medzičasom zmenil.



"Súd žalobu zamieta. Žalovaní aj intervenienti majú voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu sto percent," povedala sudkyňa, ktorá svoje rozhodnutie zamietnuť žalobu odôvodnila tým, že nebolo preukázané zo strany žalobcu, že škoda, ktorá mu mala vzniknúť ku dňu rozhodnutia, stále existuje.



„Ministerstvo zdravotníctva je za to, aby sa peniaze z verejného zdravotného poistenia používali na uhrádzanie poskytovania zdravotnej starostlivosti a boli investované k pacientom na ich liečbu a prinavrátenie zdravia, na to zdravotné poistenie slúži“, uviedla na margo rozsudku hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Ako pre TASR priblížil za spoločnosť Penta Martin Danko, stanovisko spoločnosti k tejto veci je nemenné. "Ide nám o princíp, o precedentné rozhodnutie, ktoré by bolo aspoň nejakou garanciou do budúcnosti, že politici nebudú ľubovoľne meniť pravidlá pre fungovanie zdravotných poisťovní," uviedol s tým, že vedením tohto sporu nesledujú to, aby získali finančné odškodnenie. "S rozhodnutím sa musíme najprv detailne oboznámiť," doplnil.



Žalobca v záverečnej reči argumentoval tým, že SR prijala protiústavnú právnu úpravu. Tvrdil, že v dôsledku tzv. neziskovej novely došlo k nútenému obmedzeniu vlastníckeho práva akcionárov súkromných zdravotných poisťovní tým, že bolo obmedzené ich právo disponovať s vlastnými akciami ako majetkovými hodnotami, a to bez poskytnutia akejkoľvek náhrady.



Žalobca zároveň v súdnom konaní preukázal aj to, že jeho nárok na náhradu, ktorý vznikol už začiatkom roka 2008, následne v celom rozsahu nezanikol, a preto aj v súčasnosti existuje v kladnej nenulovej výške. "Účinnosťou neziskovej novely preto ku dňu 1. januára 2008 žalobca stratil celú majetkovú hodnotu akcií v zdravotných poisťovniach Dôvera zdravotná poisťovňa a Apollo zdravotná poisťovňa. Keďže nemohli v dôsledku protiprávneho konania žalovaného rozdeľovať zisk svojim akcionárom, ich akcionári nemohli získať žiadny úžitok z ich akcií," uviedol na súde žalobca. Dodal, že práve ziskotvorný potenciál je pritom kľúčovým faktorom pre stanovenie hodnoty spoločnosti, ako aj samotných akcií takejto spoločnosti.



Právni zástupcovia štátu ale uviedli, že žalobca účelovo využíval nejednoznačnú interpretáciu jednotlivých legislatívnych ustanovení, aby si zabezpečil ďalšie finančné zdroje. "Žalobca nie je zahraničnou osobou, žalobcovi nebola spôsobená žiadna škoda, žalobca obchádzal legislatívne ustanovenia tak, aby si vyplatil zisk bezmála pol miliardy eur aj napriek tomu, že deklarované zisky má na ročnej báze v rádovo miliónoch eur, na základe fiktívneho sporu žiada o ďalšie zdroje zo štátneho rozpočtu, čo môže ohroziť celý systém poskytovania zdravotnej starostlivosti," uzavreli na súde.