OĽaNO: A. Danko sa rozhodol opäť vydierať svojich koaličných partnerov

Bratislava 1. marca (TASR) – Predseda SNS Andrej Danko sa rozhodol opätovne vydierať svojich koaličných partnerov. Myslí si to líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič. Predkladať návrhy zákonov proti vôli svojich koaličných partnerov je totiž podľa neho hrubé porušenie koaličnej zmluvy, ktorú strany Smer-SD, Most-Híd a SNS uzavreli.



Danko sa tak podľa Matoviča týmto spôsobom zrejme rozhodol rozbiť koalíciu a vyvolať predčasné voľby. "Andrej Danko si definitívne osvojil politický marketing Jána Slotu. Ten totiž presne pred siedmimi rokmi, s vedomím dramatického poklesu preferencií SNS, sľuboval rovnaké opatrenia, aké dnes sľubuje Andrej Danko," uviedol Matovič.



Koaličná strana SNS plánuje na najbližšiu schôdzu parlamentu predložiť päť noviel zákonov, ktoré majú byť v prospech občanov. Chce navrhnúť zníženie viacerých daní či zaviesť povinnosť uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach.



Predseda SNS Andrej Danko verí, že tento spôsob predloženia návrhov pomôže odhaliť záujmy a charakter jednotlivých politikov. Či už opozičných, ale aj koaličných. "Doteraz sme sa snažili niesť ťarchu svojich ministerstiev zodpovedne. Prichádza však čas, aby sa skutočná pravda, kto chce zreformovať Slovensko a kto nie, ukázala v pléne parlamentu. Verím, že táto schôdza NR SR doslova rozbúra staré móresy a ukáže, kto to ako myslí so Slovenskou republikou," dodal Danko.



Poslanec OĽaNO Eduard Heger v súvislosti s týmito návrhmi skonštatoval, že ak chce Danko urobiť niečo dobré pre Slovensko, "musí znížiť dane a odvody pracujúcim a zdaniť hlavne oligarchov, ktorí žijú na úkor štátneho rozpočtu".