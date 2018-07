OĽaNO a SaS chcú zvolať mimoriadny výbor, G. Matečná má vysvetľovať

Ministerka pôdohospodárstva podľa Remišovej dosiaľ nevyvodila žiadnu zodpovednosť ani v prípade riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ani šéfky Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Bratislava 19. júla (TASR) – Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) do dnešného dňa nevyvodila žiadnu zodpovednosť v prípade problémov, ktoré vyplávali na povrch v agrorezorte. Uviedla to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Opozičné hnutie OĽaNO a strana SaS zároveň zbierajú podpisy na zvolanie mimoriadneho výboru, na ktorom by mala ministerka pôdohospodárstva vysvetliť situáciu v pôdohospodárstve.



"Po všetkom, čo vyplávalo na povrch, by ste čakali, že problémy prestanú, alebo že ich zodpovední začnú riešiť," skonštatovala Remišová s tým, že sa tak nestalo. Matečná podľa nej doposiaľ nevyvodila žiadnu zodpovednosť ani v prípade riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ani v prípade šéfky Slovenského pozemkového fondu (SPF). "Dnes, ak sa problémy, nevyriešia, tak nám hrozí, že Pôdohospodárska platobná agentúra príde o akreditáciu," upozornila.



Zároveň pripomenula, že na problémy neupozorňuje len opozícia, ale už aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Ten v pondelok (16. 7.) na tlačovej konferencii priblížil, že z celkovo preskúmaných 36 spisov vo veciach farmárov boli zistené pochybenia v desiatich. V deviatich prípadoch dala Generálna prokuratúra (GP) SR pokyn na začatie trestného stíhania. Remišová skonštatovala, že sú to chyby pod vedením ministerky Matečnej.



Poslanec Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽaNO Ján Budaj priblížil, že začnú zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Podľa neho ich budú mať vyzbierané ešte vo štvrtok. Dodal, že Matečná bude musieť vysvetliť obvinenia na jej osobu. Kriticky sa vyjadril aj ku generálnemu prokurátorovi, ktorý podľa neho nie je dostatočne konkrétny. "Čo bude s tými prokurátormi, ktorí toto zamietli pod koberec?" pýtal sa Budaj.



Čižnár na tlačovej konferencii v pondelok (16.7.) priznal, že prokurátori majú na veci tiež svoj podiel. Súčasne vyhlásil, že vyvodil aj dôsledky, ktoré očakáva aj na iných miestach. "A ja som odvolal už dosť vedúcich funkcionárov, len mi to chýba aj inde," skonštatoval.



Podpredseda SaS Ľubomír Galko zároveň podotkol, že zistenia GP SR hovoria aj o nekonaní policajtov a niektorých prokurátorov. Vyzval tiež ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) a policajného prezidenta Milana Lučanského, aby začali v tomto smere konať.



Rezort pôdohospodárstva reagoval, že ministerka sa na mimoriadnom výbore zúčastní, pretože je potrebné uviesť na správnu mieru množstvo nesprávnych informácií, ktoré odzneli na tlačovej konferencii. "Agrorezort robí množstvo zmien smerom k stransparentneniu poľnohospodárstva, ako napríklad historicky prvé zverejnenie poľnohospodárskych plôch pre priame platby pre celú verejnosť, príprava pozemkových úprav v 160 katastrálnych územiach alebo zmeny v poľnohospodárskej a pozemkovej legislatíve v prospech malých farmárov," konštatoval hovorca agrorezortu Vladimír Machalík na adresu kritiky opozície.