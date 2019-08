OĽaNO: Ak Smer nepodporí návrh reformy, Kalavská by mala podať demisiu

Hnutie tvrdí, že od začiatku komunikovalo tak, že nevyhnutnú reformu nemocničnej siete Slovensko potrebuje, ale musí sa realizovať až po tom, ako ministerstvo zákonne zadefinuje nárok pacienta.

Bratislava 18. augusta (TASR) - Ak poslanci Smeru-SD v parlamente nepodporia návrh vlastnej ministerky zdravotníctva, podľa opozičného hnutia OĽaNO by mala Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) okamžite podať demisiu. Pre TASR to uviedol hovorca hnutia Matúš Bystriansky v reakcii na nedeľnú informáciu rezortu zdravotníctva o tom, že návrh reformy nemocníc, známy ako stratifikácia, nepredloží ako ústavný zákon.



Hnutie tvrdí, že od začiatku komunikovalo tak, že nevyhnutnú reformu nemocničnej siete Slovensko potrebuje, ale musí sa realizovať až po tom, ako ministerstvo zákonne zadefinuje nárok pacienta. "Rovnako ako budú mať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinnosť na svojich oddeleniach dosiahnuť určité počty výkonov, musia aj poisťovne zabezpečiť svojim pacientom výkony, ktoré majú byť stratifikáciou koncentrované do nemocníc vyššieho typu, do určitého termínu," vysvetlil poslanec za OĽaNO Marek Krajčí. Inak by podľa neho na reformu doplatil pacient zvýšenými čakacími lehotami.



Strana Smer-SD reagovala na informáciu Ministerstva zdravotníctva SR tým, že návrh reformy nemocníc v podobe obyčajného zákona nepodporí. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa vyjadrí po rokovaní vlády v stredu (21. 8.). SNS chce počkať na stanovisko Smeru-SD na Koaličnej rade. O návrhu chce s partnerom rokovať aj koaličná strana Most-Híd. Podporu stratifikácii v podobe obyčajného zákona zatiaľ avizovala opozičná SaS. Hnutie Sme rodina sa k návrhu vyjadrí až vtedy, keď bude známa jeho finálna verzia.



Navrhovaná reforma nemocníc ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD), známa ako stratifikácia, by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať.



Projekt by mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. V prípade schválenia ústavného zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy.