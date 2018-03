OĽaNO: Celý svet píše o veľkej hanbe, Fico sa tvári, že sa nič nedeje

Nenájdete na svete silné médium, ktoré by na titulke neinformovalo, čo sa na Slovensku stalo, zdôraznil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič.

Bratislava 1. marca (TASR) - Celý svet píše o obrovskej hanbe, Slovensko sa stalo čiernou dierou demokratického sveta a premiér Robert Fico (Smer-SD) sa tvári, že sa nič nedeje. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič, podľa ktorého Fico urobil dieru do sveta, ale nie vybudovaním sociálneho a právneho štátu.



"Správa sa, akoby mu hanbu vyoperovali. Na Slovensku si žijeme v bubline, zaoberáme sa sami sebou. Ale keď si pozrieme svetové médiá, v každom jednom sú titulkové články o mafii na Úrade vlády SR. Ide o nemecké, talianske či britské denníky. Nenájdete na svete silné médium, ktoré by na titulke neinformovalo, čo sa na Slovensku stalo," zdôraznil Matovič a Fica označil za usvedčeného poskoka talianskej mafie.



Poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) zdôraznila, že o podozreniach a prepojeniach na ľudí blízkych policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi a Smeru-SD poukazoval aj zavraždený novinár Ján Kuciak v niekoľkých článkoch. Podľa jej slov je preto neprijateľné, aby vyšetrovanie viedol policajný prezident, o ktorom písal zavraždený novinár v súvislosti s rôznymi podozreniami.



Remišová pripúšťa, že vyšetrovanie týchto odpudivých vrážd nebude jednoduché. "Vidíme veľký počet možných motívov, spomína sa talianska mafia, dnes sa objavila informácia o slovenskej justičnej mafii. Ale zavraždený novinár písal už pred rokom aj o jednej z firiem v kauze Babindol a o prepojeniach na Smer-SD, bývalého ministra Jahnátka, vplyvného oligarchu aj policajného prezidenta. Písal o obrovských podvodoch s DPH, ktoré mali páchať ľudia spájaní s vládnou koalíciou. A mohol, samozrejme, pracovať ešte na úplne inom prípade," pripustila.



Opozičná poslankyňa preto vyzvala všetkých policajtov a vyšetrovateľov, aby sa nebáli a hľadali pravdu. "Pán Gašpar by toto vyšetrovanie nemal viesť, no apelujem na všetkých policajtov zaangažovaných do prípadu vraždy. Profesionálna česť a pravda sú dôležitejšie ako politika," odkázala.



Podľa poslanca Jána Budaja (OĽaNO) niet pochýb, že Kuciak nebol zabitý, lebo stúpil niekomu na nohu v MHD. "Ruky preč od vyšetrovania. Žiadame nezávislé vyšetrovanie a Gašpar sa prekročením informačného embarga skompromitoval. Mal by hneď odstúpiť," myslí si.



Budaj je zároveň presvedčený, že Béla Bugár (Most-Híd) by mal so svojou stranou odísť z tejto koalície. "A on to vie. Zrejme ešte dnes sa dozvieme, či to stihne včas," povedal.



Gábor Grendel (OĽaNO) sa pýtal, prečo polícia pristúpila k razii v bydlisku údajných talianskych mafiánov na východnom Slovensku až štyri dni potom, ako boli nájdené telá zavraždených. "Zároveň vyzývam koaličných partnerov Smeru-SD, aby tlačili na otvorenie koaličnej zmluvy a dotlačili Smer-SD k tomu, že príde o ministerstvo vnútra," uzavrel.



Matovič zároveň skritizoval Úrad vlády, že po stredajšej (28.2.) tichej spomienke na novinára Kuciaka a jeho snúbenicu im z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ) prikázali odstrániť sviečky spred budovy Úradu vlády ešte pred ich dohorením, lebo údajne spôsobujú bezpečnostné riziko. Rezort vnútra sa už ohradil, že ministerstvo ani ÚOÚČ nemajú s odstránením sviečok nič spoločné. "Na odstránení sviečok sa vzájomne dohodli organizátor spolu s mestskou častou Staré Mesto pri plánovaní zhromaždenia," uviedol Petar Lazarov z ministerstva. Matovič však na tlačovej konferencii ukázal SMS komunikáciu s človekom z ÚOÚČ, ktorý ich ako organizátorov požiadal o odstránenie sviečok.