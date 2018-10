OĽaNO chce obmedziť šikanu na školách cez školského mediátora

Cieľom návrhu novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch z dielne poslancov opozičného hnutia OĽaNO je najmä predchádzať šikane na školách.

Bratislava 19. októbra (TASR) - V školskom systéme by mohla pribudnúť nová kategória odborného zamestnanca – školský mediátor. Cieľom návrhu novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch z dielne poslancov opozičného hnutia OĽaNO je najmä predchádzať šikane na školách. Zmeny v zákone predložili poslanci na aktuálnu schôdzu parlamentu.



Školský mediátor by mal prioritne pracovať so žiakmi. "Činnosť a kompetencie školského mediátora bude začínať od žiakov, ktorí sa v rámci prevencie budú učiť riešiť konflikty v chránenom prostredí triedy a školy," uviedol na piatkovom brífingu poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Sopko. Základným prvkom bude teda podľa neho rovesnícka mediácia. Dodáva, že mediátor si bude zároveň vytvárať prirodzenú autoritu, aby sa na neho mohli obrátiť zamestnanci školy, ako aj rodičia.



"Jeho hlavnou úlohou bude hľadať zmierlivé riešenia vznikajúcich sporov alebo nedorozumení. Pokiaľ sa prekročí hranica, privolá na pomoc mediátora registrovaného v zozname mediátorov,” uviedol Sopko.



Poslanci hnutia OĽaNO tvrdia, že podnetom na vypracovanie tohto návrhu zákona sú časté konflikty napríklad medzi učiteľmi a vedením školy alebo školského zariadenia, pričom nezriedka ide až o šikanu, ale tiež rôzne druhy tzv. sociálno-patologických javov. "Rovnako je podnetom správanie detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktoré vo vzájomných vzťahoch medzi sebou prejavujú často neúctu, dokonca sa neraz prikláňajú až k prejavom nenávisti, agresivity či násilia," uvádza sa v dôvodovej správe.



Nový druh odborného zamestnanca v školskom prostredí by mal podľa predkladateľov "výrazne prispieť k zlepšeniu klímy v školách tým, že mediačnými zručnosťami dokáže eliminovať rôzne vzniknuté konflikty." Okrem toho podľa OĽaNO dokáže odstraňovať príčiny sociálnopatologických javov a svojou odbornou činnosťou realizovať primárnu prevenciu zavádzaním rovesníckej mediácie do škôl.