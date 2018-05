OĽaNO chce rovnaký príspevok pre biologických i náhradných rodičov

V súčasnosti dostanú biologickí rodičia jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 829,86 eura a náhradní rodičia 503,50 eura.

Bratislava 17. mája (TASR) – Nerovnaká výška príspevkov na zabezpečenie základného vybavenia dieťaťa pre biologických a náhradných rodičov je diskrimináciou. Uviedli to na štvrtkovej tlačovej konferencii poslankyne hnutia OĽaNO Soňa Gaborčáková a Anna Verešová. Zmeniť by to mala novela zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti, ktorú predkladajú na prebiehajúcej 31. schôdzi Národnej rady (NR) SR.



"Naším cieľom je hlavne odstrániť nespravodlivosť, ktorá rozdeľuje rodičov náhradných a biologických na dve skupiny pri starostlivosti o dieťa," priblížila Verešová. Novela by mala upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, ktorá je podľa Verešovej nesplniteľná. Ide o to, že v čase zverenia do náhradnej starostlivosti by malo byť dieťa mladšie ako šesť mesiacov, ak nie je, strácajú nárok na tento príspevok. Podľa Verešovej to nie je splniteľné, vzhľadom na dobu trvania súdnych konaní. "Zvyšujeme túto hranicu na viac mesiacov ako šesť," doplnila.



Gaborčáková skonštatovala, že celú filozofiu náhradnej starostlivosti je potrebné riešiť iným spôsobom. "Naša novela bude odstraňovať aj diskrimináciu, a to je nerovnaká výška príspevkov na zabezpečenie základného vybavenia dieťaťa," objasnila znenie návrhu. Gaborčáková zároveň priblížila, že v súčasnosti dostanú biologickí rodičia jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 829,86 eura a náhradní rodičia 503,50 eura.