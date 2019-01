OĽaNO chce zakázať reklamu na alkohol pri školách či liečebniach

Zmeny by sa dotkli aj vysielania reklamy.

Bratislava 15. januára (TASR) - Umiestňovanie reklamy na alkohol v blízkosti budov, v ktorých sa zdržujú deti, mladiství či závislí, chce zakázať skupina poslancov parlamentu za OĽaNO. Vyplýva to z návrhu novely zákona o reklame, ktorý predkladajú na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Zároveň chcú obmedziť vysielanie tohto typu reklamy.



Reklama na alkohol by sa nemohla umiestňovať v priestore do 200 metrov od škôl, školských zariadení, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ubytovniach mládeže a tiež v blízkosti zariadení pre liečbu nelátkových závislostí.



Poslanci by tiež zakázali zobrazovať reklamu na alkohol na miestach, kde sa zdržuje zvýšené množstvo ľudí, čiže v parkoch, v prostriedkoch verejnej osobnej dopravy, zastávkach a staniciach.



"Slovensko má v reklame na alkohol spomedzi rozvinutých krajín jednu z najvoľnejších legislatív na svete," upozorňujú predkladatelia s tým, že za nevhodné považujú umiestňovať reklamu na alkohol v blízkosti zariadení sociálnych služieb, zdravotníckych zariadení a priestorov, v ktorých sa vykonávajú náboženské obrady.



Návrh tiež upravuje, že ako reklama na alkohol sa nepovažujú napríklad stánky na vianočných trhoch, ale aj akékoľvek prevádzkarne alebo predajné miesta, kde sa alkohol predáva.



Za nedodržanie týchto podmienok navrhujú pokutu vo výške od 33.200 eur do 99.600 eur.



Zmeny by sa dotkli aj vysielania reklamy. Poslanci navrhujú zakázať reklamu a telenákup vo vysielaní na všetok alkohol s výnimkou piva a vína, ktorá by sa mohla vysielať len v čase od 20.00 h. do 6.00 h.



Novela by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. januára 2020.