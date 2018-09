OĽaNO: Internetový hazard sa privatizuje, zisky pôjdu súkromným firmám

Podľa V. Remišovej sa novelou sprivatizuje zlaté vajce hazardu, ktorým je internetový hazard. Môžu sa tým v budúcnosti výrazne znížiť zisky štátu, zdôraznila.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Nový zákon z dielne Ministerstva financií (MF) SR privatizuje internetový hazard. V súčasnosti má monopol na prevádzkovanie tohto typu hazardu štátny podnik, pričom časť výnosu ide do športu. Nová právna úprava však povoľuje, aby z internetového hazardu profitovali aj súkromné firmy. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave. Vláda novelu zákona o hazardných hrách na stredajšom rokovaní schválila.



Podľa nej sa novelou sprivatizuje "zlaté vajce" hazardu, ktorým je internetový hazard. Môžu sa tým v budúcnosti výrazne znížiť zisky štátu, zdôraznila. "Dnes má monopol na ich prevádzku štátny podnik Tipos a časť z výnosu, ktoré Tipos má z hazardných hier, používame na financovanie športu," priblížila Remišová s tým, že by to tak malo aj zostať.



Remišová poukázala aj na to, že počet automatov postupne klesá, pričom zisky z internetového hazardu rastú. "To znamená, že regulácia by sa skôr mala zužovať a nie uvoľňovať," podotkla.



Argument, že v súčasnosti unikajú zisky štátu z neregistrovaných prevádzkovateľov, podľa nej neobstojí. "Vôbec nie je isté, že všetci prevádzkovatelia si tieto licencie kúpia," dodala s tým, že príkladom môže byť Česká republika, v ktorej si z 91 nelegálnych prevádzkovateľov kúpilo licenciu sedem.



Vytvorenie nového úradu, ktorého výhradnou kompetenciou bude regulácia v oblasti hazardných hier, je podľa Remišovej škodlivé a spôsobí to zbytočný nárast byrokracie. Náklady na fungovanie tejto inštitúcie by mali podľa novely znášať prevádzkovatelia hazardných hier, podľa Remišovej bude teda financovaná ziskom z hazardu. "Čiže doteraz tie zisky hazardu, z Tiposu, išli na šport, teraz zisky z hazardu pôjdu na vytvorenie novej byrokracie, nového úradu," skonštatovala.



Nová inštitúcia navyše podľa nej nemá zabezpečenú nezávislosť. "Ak niekto včera pracoval alebo vlastnil firmu, ktorá prevádzkuje hazard, zajtra, ak už zmení formálne vlastníctvo, tak zajtra už môže byť šéfom úradu," poznamenala s tým, že riziko ovládnutia regulačného úradu lobistickými skupinami je veľmi vysoké.



Zákon podľa OĽaNO nezlepšuje ani postavenie obcí, pričom umožňuje, aby herne boli v blízkosti liečební alebo škôl a necháva na obce, aby sami rozhodli. "Takéto ustanovenia verejného záujmu by mali byť zadefinované priamo v zákone," dodala.