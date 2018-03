OĽaNO kritizuje štát za prístup k hasičom, ktorým siahol na dôchodky

Hnutie pripomína, že na takúto situáciu upozornili Ministerstvo vnútra a Sociálnu poisťovňu už vo februári tohto roka a odvtedy sa vec nepohla dopredu.

Bratislava 16. marca (TASR) - Štát by mal urýchlene riešiť situáciu približne 70 bývalých hasičov, ktorí pre stratu výsluhového dôchodku poberajú iba ten starobný v nízkych sumách. Vyzýva ich na to opozičné hnutie OĽaNO, ktoré pripomína, že na takúto situáciu upozornili Ministerstvo vnútra (MV) SR a Sociálnu poisťovňu (SP) už vo februári tohto roka "a odvtedy sa vec nepohla dopredu".



Hnutie poukazuje na "sporný výklad zákona". Ten podľa poslanca Národnej rady SR Gábora Grendela (OĽaNO) spôsobil, že spomínaní bývalí hasiči dostávajú už tretí mesiac po sebe nízky dôchodok. Príkladom je bývalý hasič a dôchodca Pavol Žatko, ktorý po strate výsluhového dôchodku v sume niekoľkých stovák eur dostáva už len starobný vo výške 172 eur.



"Treba túto situáciu riešiť, je to ponižujúce," povedal Žatko s tým, že rezort vnútra im na výsluhové dôchôdky siahol od januára tohto roka. Bývalý hasič vysvetlil, že za 26 rokov odslúžených v zložkách ministerstva vnútra mu bol priznaný výsluhový dôchodok 500 eur a neskôr, za 16 rokov odpracovaných mimo rezortu, 172 eur. Výsluhový dôchodok poberal Žatko od júla 2008 a od apríla 2013 k nemu pribudol starobný dôchodok 172 eur, ktorý vyplácala Sociálna poisťovňa.



Od januára tohto roka mu však podľa jeho slov ministerstvo zastavilo vyplácanie výsluhového dôchodku a zostal mu iba starobný. Grendel poukázal na vyjadrenie, ktoré rezort zaslal Žatkovi. Podľa neho by mal Žatko vrátiť tisíce eur, teda výsluhový dôchodok za obdobie od apríla 2013, kedy začal poberať aj starobný dôchodok, do decembra 2017. "Podľa ministerstva vnútra teda pán Žatko od apríla 2013 nemá nárok na výsluhový, ale len na starobný dôchodok," uviedol Grendel.



Toto by bolo podľa neho v poriadku, keby Sociálna poisťovňa priznala Žatkovi, a jemu podobným, starobný dôchodok za všetky odpracované roky, a nie iba za tie, ktoré pracoval mimo rezortu vnútra. Bývalí hasiči, ktorí sa ocitli v tejto situácii, spustili petičnú akciu. Podľa Žatka by sa ich nemalo opatrenie rezortu týkať, keďže je podľa neho retroaktívne.