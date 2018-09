OĽaNO navrhuje zmraziť poslancom platy

Koncom minulého roka sa poslanci sporili v otázke platov. Mali si ich opätovne zmraziť, ako po minulé roky, ale napokon sa dohodli, že tak neurobia.

Bratislava 30. septembra (TASR) - Poslancom Národnej rady (NR) SR, ich asistentom, prezidentovi SR, členom vlády SR, predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) by sa mali zmraziť platy. Aj v budúcom roku by tak mali dostávať rovnakú sumu ako tento rok. Navrhuje to hnutie OĽaNO v novele zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú predložili opoziční poslanci na októbrovú schôdzu.



"Hlavným účelom návrhu zákona je snaha predísť výraznému zvýšeniu platov niektorých ústavných a iných verejných činiteľov, predovšetkým politikov, v celkovej výške približne tri milióny eur, formou ich 'zmrazenia'," uvádzajú poslanci v návrhu.



Zdôrazňujú, že ak by sa platy nezmrazili, príjem poslanca bývajúceho mimo Bratislavského kraja by vzrástol spolu s paušálnymi náhradami o 1290 eur. "To v žiadnom prípade nie je oprávnené a ani správne," myslia si v klube OĽaNO. Poukazujú, že ich návrh nadväzuje na návrhy Smeru-SD z uplynulých rokov.



Mesačný plat poslanca je necelých 2000 eur. K tomu patria aj paušálne náhrady. Poslanci z Bratislavského kraja ich dostávajú v sume takmer 1400 eur a ostatní niečo vyše 1600 eur. Niektorí dostávajú aj funkčné príplatky.



Koncom minulého roka sa poslanci sporili v otázke platov. Mali si ich opätovne zmraziť, ako po minulé roky, ale napokon sa dohodli, že tak neurobia. Keďže by po odmrazení ich platy stúpli približne o 1000 eur, rozhodli sa pre úpravu, aby takýto veľký skok nenastal. Zvýšili si ich o euro a zhodli sa, že budú hľadať riešenie úpravy platov verejných činiteľov, aby sa nemuselo už v budúcnosti pristupovať k zmrazovaniu. Koalícia sa na ňom doteraz nedohodla.