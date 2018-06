OĽaNO: Národný program žiadny progres v školstve neprinesie

PREČÍTAJTE SI AJ: VIDEO:Lubyová: Národný program určí smerovanie školstva na desať rokov

Bratislava 6. júna (TASR) - Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý v stredu predstavila ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS), podľa strany OĽaNO ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu nepomôže.uviedol v tejto súvislosti tieňový minister školstva za hnutie OĽaNO Miroslav Sopko.Podľa neho aj tento materiál, podobne ako iniciatívy strany Smer-SD v podobe bezplatného stravovania predškolákov a školákov, dokazuje, že členom vládnej koalície nikdy nešlo o razantné zmeny vo vzdelávaní.povedal Sopko.Podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a šport Veronika Remišová označila prístup ministerstva k reforme za nekoncepčný a zle manažérsky zvládnutý. Ministerke Lubyovej vyčítala utajovanie procesu prípravy materiálu i pracovnej skupiny, ktorá sa ním zaoberala.uviedla Remišová.uzavrela.NPRVaV má určiť smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov. Dokument, inšpirovaný fínskym modelom vzdelávania, kladúci dôraz na inkluzívne vzdelávanie, tvorí desať čiastkových cieľov (päť pre regionálne školstvo a päť pre vysoké školstvo) a 105 opatrení. Opatrenia sú rozpracované do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov.Implementačný plán NPRVaV, ktorý sa vzťahuje na desaťročné obdobie 2018-2027, sa delí na päť dvojročných akčných plánov. Prvý akčný plán na obdobie 2018-2019 a druhý akčný plán na obdobie 2020-2021 obsahujú aj opatrenia zahrnuté v programovom vyhlásení vlády.NPRVaV venuje osobitnú pozornosť trom prierezovým témam. Ide o rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania, integráciu a inklúziu marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce.Národný program obsahuje opatrenia zamerané na modernizáciu výučby cudzích jazykov a odstraňuje diskrimináciu pri výbere prvého povinného cudzieho jazyka. Zameriava sa i na modernizáciu testovacích postupov, lepšie prepojenie testovania so vzdelávacím obsahom, ale aj na lepšie odrazenie medzinárodných testovacích postupov v národných testovaniach.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pod vedením Martiny Lubyovej (nominantka SNS) pripravilo reformu školstva pre budúce vlády. Konštatuje to poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS) v reakcii na Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorým sa v stredu zaoberala vláda.poznamenal Gröhling. Zároveň si myslí, že rezort vymyslel reformu, ktorú nevedia zrealizovať.uviedol.Podľa Gröhlinga je príznačné, že ešte skôr, ako prišlo ministerstvo so systémovým návrhom na skvalitnenie slovenského školstva, predseda Smeru-SD Robert Fico predstavil návrh, ktorý sa týka obedov zadarmo pre žiakov základných a materských škôl.skonštatoval Gröhling. Zároveň vyzdvihol aj to, že školáci sa v medzinárodných meraniach zhoršujú.uviedol člen SaS.