OĽaNO o plánovaných zmenách pri liekoch na výnimky:Kalavská hasí chyby

Bratislava 20. apríla (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) hasí ďalšie chyby, komentuje jej plány zrušiť päťpercentnú spoluúčasť poskytovateľa liečby na platbe za lieky na výnimky Marek Krajčí, tieňový minister zdravotníctva za OĽaNO. Avizované zmeny zo strany rezortu víta.



Krajčí tvrdí, že opozícia opakovane poukazovala na to, že takáto spoluúčasť bude viesť k neochote poskytovateľov predpisovať inovatívne lieky. Kritizuje, "že opravy si vyžiadala každá novela zákona, ktorú ministerstvo za posledné mesiace do parlamentu predložilo, niektoré dokonca nepodpísal ani prezident SR Andrej Kiska". "Verím preto, že nová ministerka zdravotníctva sa bude do budúcna aktívne zaoberať pripomienkami opozície a zdravotnícke zákony sa budú v parlamente prijímať aj širším konsenzom," dodal Krajčí.



Plánované zrušenie päťpercentnej spoluúčasti poskytovateľa pri liekoch na výnimky oznámila Kalavská tento týždeň po stretnutí s Asociáciou na ochranu práv pacientov (AOPP). Jej šéfka Mária Lévyová spolu s inými pacientskymi organizáciami či lekármi päťpercentnú úhradu zo strany poskytovateľov dlhodobo kritizovala. "AOPP oceňuje, že ministerstvo aj priebežne rieši problémy, ktoré pacientov trápia," uviedla Lévyová.



"Väčšina zdravotníckych zariadení je neschopná udržať si aspoň vyrovnané hospodárenie a pri súčasne nastavených podmienkach absolútne nepočítajú s podieľaním sa na úhradách liekov pacientov," varovala napríklad pred účinnosťou zákona Katarína Félixová, predsedníčka spoločnosti Parkinson Slovensko.