OĽaNO odkazuje KDH, že nechce trieštenie hlasov vo voľbách

KDH nedávno oznámilo, že prezidentského kandidáta nepostaví, názor mení po tom, čo predsedníčka klubu OĽaNO Veronika Remišová oznámila, že kandidovať nebude.

Bratislava 18. januára (TASR) - Hnutie OĽaNO sa nikdy nebránilo diskusii s KDH, ale jeho prioritným cieľom v prezidentských voľbách nie je ďalšie trieštenie hlasov. OĽaNO tak reagovalo na informácie, že v KDH opäť uvažujú o tom, či by do volieb nepostavili Mariána Čaučíka. Chcú hovoriť s OĽaNO o podpore.



"Naše hnutie považovalo za najlepšieho prezidentského kandidáta Veroniku Remišovú, neuprednostnili sme však vlastný záujem, ale snahu o spoločné dobro. Preto aj naďalej veríme v zodpovedné správanie sa demokratických prezidentských kandidátov - najmä Róberta Mistríka a Zuzany Čaputovej, ktorí dali verejný prísľub, že do prvého kola z nich pôjde len jeden kandidát," doplnil v reakcii OĽaNO jeho hovorca Matúš Bystriansky.



KDH nedávno oznámilo, že prezidentského kandidáta nepostaví, názor mení po tom, čo predsedníčka klubu OĽaNO Veronika Remišová oznámila, že kandidovať nebude. "V KDH plánujú zistiť, či by ich pôvodný prezidentský kandidát Marián Čaučík, vzhľadom na tieto nové okolnosti, mal potenciál získať 15 podpisov poslancov v parlamente," uviedol zdroj, ktorý si neželá byť menovaný.



V KDH zvažujú hlavne podporu poslancov OĽaNO, chcú sa pokúsiť o to, aby bol Čaučík ich spoločným konzervatívnym kandidátom. Remišová v súvislosti s postojom OĽaNO uviedla, že sa naďalej budú snažiť o to, aby sa kandidáti medzi sebou dohodli a konali v záujme Slovenska. OĽaNO má podľa jej slov pripravený aj plán B, pokiaľ k dohode medzi Robertom Mistríkom, Františkom Mikloškom a Zuzanou Čaputovou nedôjde.



Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov bude možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.