OĽaNO: P. Pollák by sa mal stať prvým slovenským rómskym europoslancom

Bratislava 26. mája (TASR) – Najvyšší počet krúžkov zo strany OĽaNO získal Peter Pollák. Mal by sa tak stať prvým slovenským europoslancom rómskej národnosti. V reakcii na neoficiálne výsledky to uviedlo hnutie OĽaNO.



"Vzhľadom na narastajúcu podporu fašistickej strany na Slovensku a hroziacu celoeurópsku hanbu z jej úspechu sme sa rozhodli urobiť krok, ktorý síce nebol práve populárny, ale považovali sme ho za správny. Na popredné miesto kandidátky sme dali Róma Petra Polláka," uviedlo OĽaNO s tým, že v jeho prospech sa neskôr vzdal kandidatúry aj predseda hnutia Igor Matovič.



Hnutie sa teší, že s pomocou voličov dosiahlo kľúčový cieľ, teda aby vo voľbách získal mandát práve Pollák. "S výrazným náskokom získal najväčší počet krúžkov, čím dosiahol historický úspech a stáva sa tak prvým slovenským europoslancom rómskej národnosti," tvrdí OĽaNO.



Hnutie uviedlo, že Pollák vyrástol v osade. "Dennodenne mu hovorili, že je z menejcennej rasy, ale nezlomilo ho to a osudu sa vzoprel. Vyštudoval vysokú školu a dnes sám študentov učí. Stal sa tak veľmi cenným pozitívnym príkladom najmä pre iné deti z osád," píše sa v stanovisku hnutia. Podľa OĽaNO je zvolenie Polláka dôkazom, že voliči hnutia "majú odvahu postaviť sa čelom predsudkom".



Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.