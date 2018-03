OĽaNO: Polícia mohla odpočúvať zavraždeného novinára Jána Kuciaka

Opozičné hnutie vyzvalo vládnu koalíciu, aby prestala v parlamente blokovať vznik komisie, ktorá môže kontrolovať používanie informačno-technických prostriedkov vo vyšetrovaní.

Bratislava 5. marca (TASR) – Polícia mohla odpočúvať zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Domnieva sa to predseda opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič. Podľa neho sa šéf Protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer nemal ako inak dozvedieť, že sa Kuciak zaoberal pôsobením talianskej mafie na Slovensku. Matovič sa pritom obáva, že cieľom odpočúvania mohla byť ochrana záujmov slovenskej mafie, ktorá je personálne prepojená na špičky polície, pričom na tieto prepojenia v minulosti upozornil zavraždený novinár.



OĽaNO na pondelkovej tlačovej konferencii v parlamente kritizovalo Krajmerovu prítomnosť na mieste vraždy Kuciaka v pondelok (26.2.) ráno. Podľa hnutia tam šéf Protikorupčnej jednotky NAKA nemal čo hľadať. Matovič poukázal, že minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) Krajmerovu prítomnosť v nedeľu (4.3.) v RTVS obhajoval tým, že jeho jednotka rieši trestnú činnosť Talianov. Fakt, že o nich zavraždený novinár pripravoval materiál, však vyšiel najavo až v pondelok večer, pripomenul Matovič.



„Otázka stojí, odkiaľ pán Krajmer vedel o Talianoch, a keď teda minister vnútra neklamal, mohol jedine Jána Kuciaka odpočúvať, aby zistili, či im náhodou nejde po krku,“ uviedol Matovič, podľa ktorého je druhou možnosťou, že Krajmer vie o páchateľoch vraždy a bol na mieste činu zametať stopy. Matovič upozornil, že policajný prezident Tibor Gašpar je švagrom majiteľa súkromnej bezpečnostnej služby Bonul Miroslava Bödöra a Krajmerova manželka má napojenie na Bödörovcov. V Nitre pritom podľa Matoviča Bödör hovorí, že Krajmer je doslova jeho otrokom.



„Všetci sa sústredíme, že tu je nejaká talianska stopa, ale ľudia, o ktorých Ján Kuciak písal boli omnoho nebezpečnejší, ako títo príštipkári z východu. Príštipkári z východu ukradli Slovensku možno 10 miliónov eur. Všetci ostatní, o ktorých Ján Kuciak písal, aj SBS Bonul, pán Bödör a spol., tak títo ľudia s Bašternákom, Kočnerom a podobnými ksichtami, o ktorých vypisoval články, okradli Slovensko o stovky miliónov eur. U týchto ľudí bol dramaticky vyšší záujem sa zbaviť Jána Kuciaka ako nepohodlného červa, ktorý sa im hrabe vo svedomí,“ uviedol Matovič.



Opozičné hnutie vyzvalo vládnu koalíciu, aby prestala v parlamente blokovať vznik komisie, ktorá môže kontrolovať používanie informačno-technických prostriedkov vo vyšetrovaní. „Jej opodstatnenosť nikdy nebola taká vážna ako teraz,“ zdôraznil poslanec hnutia Gábor Grendel. OĽaNO sa podľa neho bude na utorkovom zasadnutí parlamentného výboru na kontrolu SIS pýtať, čo zistila pri vlaňajšom monitorovaní jednej z talianskych firiem a čo so zisteniami urobila. „Ak to odstúpili orgánom činným v trestnom konaní, bude sa treba pýtať na branno-bezpečnostnom výbore, či nejaké informácie SIS dostali a ako ich vyšetrili,“ doplnil.