OĽaNO predkladá návrh zákona o zmene financovania zdravotníctva

Člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo poukázal na to, že na Slovensku je výška výdavkov na zdravotníctvo vo výške 7,1 percenta HDP, zatiaľ čo priemer Európskej únie je 9,6 percenta.

Bratislava 26. júna (TASR) – Hnutie OĽaNO predkladá ústavný návrh zákona, ktorý by mal zabezpečiť zmenu financovania systému slovenského zdravotníctva. Štát bude podľa hnutia musieť na verejné zdravotníctvo poskytnúť také výdavky, ktoré by presahovali percentuálny podiel na hrubom domácom produkte (HDP) Slovenska v porovnaní s predchádzajúcim rokom aspoň o 0,1 percenta. V stredu to na brífingu uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí.



Člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo poukázal na to, že na Slovensku je výška výdavkov na zdravotníctvo vo výške 7,1 percenta HDP, zatiaľ čo priemer Európskej únie je 9,6 percenta. "Na verejné zdravotníctvo bude musieť štát poskytnúť také výdavky, ktoré by presahovali percentuálny podiel HDP Slovenska v porovnaní s predchádzajúcim rokom aspoň o 0,1 percenta," uviedol Krajčí s dôvetkom, že aj keď ide o veľmi malé zvýšenie, v priebehu 20 až 30 rokov by sa Slovensku mohlo podariť dostať sa k priemeru krajín EÚ.



Zákon neprikáže do zákonov o štátnom rozpočte zakomponovať presne stanovenú sumu platby za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie, ale stanoví spôsob výpočtu sumy výdavkov na celú oblasť verejného zdravotníctva, teda nielen na platby na poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie.



V súčasnosti je platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie každoročne stanovovaná novelami zákona o zdravotnom poistení. Sadzba poistného pre štát pritom kolíše v rozmedzí od 3,2 percenta až po 5,85 percenta z vymeriavacieho základu. Neraz sa pritom stanovená sadzba počas roka mení.