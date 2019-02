OĽaNO: Reklama na alkohol do televízie ani do blízkosti škôl nepatrí

Hnutie do parlamentu predložilo novelu zákona o reklame, ktorá má zakázať umiestňovanie reklamy na alkohol v blízkosti budov, v ktorých sa zdržujú deti, mladiství či závislí.

Bratislava 6. februára (TASR) - Reklama na alkohol nepatrí do televízie ani do blízkosti škôl. Vyhlásila to poslankyňa OĽaNO Anna Verešová.



Miroslav Sopko upozornil na to, že alkohol pije stále viac mladistvých. "Musíme ochrániť skupinu adolescentov aj ďalšie zraniteľné skupiny ľudí, ako sú napríklad abstinujúci alkoholici," podotkol Eduard Heger s tým, že hnutie OĽaNO chce aj skultivovať predaj alkoholu a viesť spoločnosť k tomu, aby ľudia pili zodpovedne.



Reklama na alkohol by sa podľa návrhu nemohla umiestňovať v priestore do 200 metrov od škôl, školských zariadení, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ubytovniach mládeže a tiež v blízkosti zariadení pre liečbu nelátkových závislostí.



Poslanci by tiež zakázali zobrazovať reklamu na alkohol na miestach, kde sa zdržuje zvýšené množstvo ľudí, čiže v parkoch, v prostriedkoch verejnej osobnej dopravy, na zastávkach a staniciach. Za nedodržanie podmienok navrhujú pokutu vo výške od 33.200 eur do 99.600 eur.



Zmeny by sa mali dotknúť aj vysielania reklamy. Poslanci navrhujú zakázať reklamu a telenákup vo vysielaní na všetok alkohol s výnimkou piva a vína, ktorá by sa mohla vysielať len v čase od 20.00 h do 6.00 h.