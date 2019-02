REAKCIE OPOZÍCIE na nezvolenie kandidátov na ústavných sudcov

Parlament ani v opakovanej voľbe nikoho nezvolil a tak prezident SR Andrej Kiska nemá ako vymenovať nových ústavných sudcov.

Bratislava 14. februára (TASR) - Slovensko o pár dní bude mať nefunkčný Ústavný súd (ÚS) SR a občania nebudú mať garantované ústavné práva. Vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová v reakcii na výsledky voľby kandidátov na ústavných sudcov. OĽaNO vyzýva premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby si urobil poriadok a zabezpečil funkčnosť ústavného súdu.



Parlament ani v opakovanej voľbe nikoho nezvolil a tak prezident SR Andrej Kiska nemá ako vymenovať nových ústavných sudcov. V sobotu 16. februára sa skončí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Keďže parlament kandidátov nezvolil, bude nová voľba.



"Vládna koalícia dostala Slovensko do chaosu. Celý tento chaos je len mocenským záujmom ľudí, ktorí neváhajú obetovať štát, záujmy občanov. Neváhajú obetovať pre svoje ambície Slovensko. Títo ľudia ťahajú Slovensko do zmätku," zdôraznila Remišová.



Autorom Ústavy SR podľa jej slov ani nenapadlo, že sa môže stať, že parlament nezvolí kandidátov a neponúkne ich prezidentovi. "Povinnosťou Národnej rady SR je vybrať 18 kandidátov a z nich prezident vyberie deviatich. Ústava nepredpokladá, že by si poslanci túto povinnosť nesplnili," poznamenala.



Líder OĽaNO Igor Matovič povedal, že koalícia pritom bola dohodnutá na niekoľkých menách, ktoré by mohla zvoliť a ústavný súd by nebol nefunkčný. Túto dohodu podľa Matoviča však neodobril predseda Smeru-SD Robert Fico, a tak z nej napokon nič nie je.



Matovič nevidí dôvod na predlžovanie mandátu dosluhujúcim ústavným sudcom. "V sobotu končí ústavný súd a nedá sa to predĺžiť," vyhlásil a vyzval premiéra Pellegriniho, aby ukázal Ficovi, kde je jeho miesto, prevzal Smer-SD a zabezpečil funkčnosť Ústavného súdu SR.



SaS:Koalícia chladnokrvne ochromila najdôležitejšiu súdnu inštanciu na Slovensku

Koalícia strán Smer-SD, SNS a Most-Híd chladnokrvne ochromila najdôležitejšiu súdnu inštanciu na Slovensku – Ústavný súd (ÚS) SR. Základné práva a slobody občanov sa ocitli vo vážnom ohrození. Vyhlásila to opozičná SaS v reakcii na to, že parlament ani v opakovanej voľbe nezvolil kandidátov na ústavných sudcov. Väčšine, teda deviatim z 13 sudcov ÚS SR, sa v sobotu 16. februára skončí funkčné obdobie.



Strana Smer-SD pod vedením Roberta Fica nepotrebuje podľa SaS spravodlivosť, ústavný súd podľa liberálov nepotrebuje ani SNS. "Bez ústavného súdu nemá nik možnosť posúdiť napríklad ústavnosť osobitného odvodu pre obchodné reťazce a ďalších nezmyslov, ktoré Danko a spol. presadili do slovenskej legislatívy, aby pomohli sebe a svojim klientom," uvádza SaS.



Najväčším sklamaním je pre liberálov Béla Bugár a jeho Most-Híd. "Mohol sa v mene ochrany slovenskej ústavnosti dohodnúť s opozíciou, ale radšej sa vydal na cestu, ktorá môže skončiť totálnym odklonom Slovenska od právneho štátu," dodáva SaS.



Parlament ani v opakovanej voľbe nikoho nezvolil a tak prezident SR Andrej Kiska nemá ako vymenovať nových ústavných sudcov. V sobotu 16. februára sa skončí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Keďže parlament kandidátov nezvolil, bude nová voľba.



P. Pčolinský: Čakal som, že koalícia zvolí aspoň pár kandidátov na sudcov ÚS

Poslanec za Sme rodina Peter Pčolinský čakal, že koalícia zvolí aspoň pár kandidátov na ústavných sudcov, strana Smer-SD podľa neho zjavne nemá záujem, aby bol Ústavný súd (ÚS) SR funkčný.



"Poslanci za stranu Smer-SD hádzali prázdne lístky, kotlebovci sa zdržali pri každom mene, a tým pádom nebola potrebná väčšina minimálne 72 hlasov na zvolenie. Najviac hlasov pre jedného kandidáta bolo 53, čiže ešte menej ako pred dvoma dňami," uviedol.



Pčolinský podľa vlastných slov netuší, čo svojím hlasovaním poslanci Smeru-SD sledovali. "Mne to veľkú logiku nedáva. Neviem si to vysvetliť, lebo si myslím, že najsilnejšia vládna strana by mala mať záujem, aby bol ústavný súd funkčný. Zjavne ten záujem nemá, keď aj v opakovanej voľbe nevolili nikoho," uzavrel.



Poslanci Národnej rady SR ani v opakovanej verejnej voľbe nezvolili vo štvrtok kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Na voľbe bolo prítomných 143 poslancov, piati neodovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných. Keďže nebol nikto opäť zvolený, bude nová voľba.



Poslanci mali zvoliť 18 kandidátov, ktorých mali predložiť prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Ten mal z nich vymenovať deviatich za tých, ktorým sa 16. februára skončí funkčné obdobie.



E. Bárány: ÚS SR nebude môcť rozhodovať v plenárnych veciach

Keďže po 16. februári ostávajú na Ústavnom súde (ÚS) SR len štyria sudcovia, ÚS nemôže rozhodovať v plenárnych veciach. Hrozí aj sklz v jeho práci a nahromadenie nevybavených vecí. Tvrdí to ústavný právnik a bývalý podpredseda ÚS Eduard Bárány v súvislosti so štvrtkovým opätovným nezvolením kandidátov na ústavných sudcov v Národnej rade SR.



"Pokiaľ som informovaný, boli urobené isté zmeny v rozvrhu práce ÚS, kým existuje plénum. Lebo len plénum môže vykonať zmeny rozvrhu práce, ktoré by zaručili, že štvorica sudcov, ktorá tam ostala, bude môcť rozhodovať niektoré absolútne najsúrnejšie veci, ako vydávacia väzba a podobné,” uviedol Bárány pre TASR.



Za negatívny výsledok považuje fakt, že ak by situácia trvala dlhšie, vytvorí sa obrovský sklz v množstve vecí, o ktorých nebude mať kto rozhodnúť. "Keby aj v budúcnosti nastúpili ďalší sudcovia, potrvá mnoho rokov, kým dokážu dohnať tento sklz a vyrovnať sa s masou nevybavených vecí, ktoré sa môžu do niekoľkých mesiacov nahromadiť," myslí si Bárány, ktorý pripomenul, že aj v minulosti nastali situácie, keď bol ÚS nútený pracovať v nekompletnom zložení.



Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok ani v opakovanej verejnej voľbe nezvolili kandidátov na sudcov ÚS. Na voľbe bolo prítomných 143 poslancov, piati neodovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných. Keďže nebol nikto opäť zvolený, bude nasledovať nová voľba. Poslanci majú vybrať 18 kandidátov na ústavných sudcov, a tých ponúknuť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich, ktorí na 12 rokov zasadnú na ÚS. Spolu je na ÚS SR 13 sudcov.