OĽaNO víta odbornosť kandidáta na šéfa NBÚ

Bratislava 20. mája (TASR) - Poslanecký klub OĽaNO víta odbornosť Romana Konečného, ktorého vláda navrhuje za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Pri voľbe šéfa NBÚ budú mať poslanci voľnú ruku. Uviedlo to OĽaNO vo svojom stanovisku s tým, že berie na vedomie Konečného nomináciu.



"V poslaneckom klube vítame odbornosť navrhovaného kandidáta a tiež to, že sa nepotvrdili dohady, že by úrad viedol neprofesionálny politický nominant a politruk SNS. Poslanecký klub hnutia OĽaNO sa rozhodol, že pri hlasovaní budú mať poslanci voľnú ruku," píše sa v stanovisku.



Národná rada má voliť riaditeľa NBÚ v utorok 21. mája podvečer. Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ na svojom zasadnutí nomináciu odobril. O kandidátovi by mala hovoriť aj Koaličná rada.