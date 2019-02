OĽaNO: Výstavba nemocnice na Rázsochách stále stojí

Ministerstvo tvrdenia OĽaNO odmieta a dôrazne sa voči nim ohradzuje. Podľa rezortu sa v prípade nemocnice na Rázsochách čaká na rozhodnutie o námietke k výberu dodávateľa búracích prác.

Bratislava 8. februára (TASR) – Hnutie OĽaNO vyčíta Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR, že výstavba nemocnice na bratislavských Rázsochách stále stojí, napriek tomu, že štát na ňu doteraz vynaložil približne 65 až 80 miliónov eur. Podľa podpredsedu parlamentného výboru pre zdravotníctvo Alana Suchánka (OĽaNO) sa zdá, že nemocnica Penty na bratislavských Boroch bude vystavaná už možno v roku 2020. MZ SR tvrdenia opozičnej strany odmieta.



Suchánek označil výstavbu nemocnice Rázsochy za nekonečný príbeh. "Nechcem povedať, že súčasné MZ SR nerobí nič. To by som nehovoril pravdu, pretože proti tomu, čo robili predchádzajúci ministri zdravotníctva za Smer-SD, sa toto vedenie snaží a aj mnoho vecí posunulo dopredu. Ale dá sa povedať, že hasia požiar. Preto sme veľmi zvedaví, čo povie premiér na otvorený list Lekárskeho odborového združenia (LOZ)," uviedol. V liste sa píše, že Univerzitná nemocnice Bratislava(UNB) funguje napriek tomu, že jej budovy, priestory a vybavenie už nespĺňajú kritériá národnej nemocnice v Európskej únii a jej likvidácia by mohla pomôcť finančnej skupine Penta.



Ministerstvo tvrdenia OĽaNO odmieta a dôrazne sa voči nim ohradzuje. Podľa rezortu sa v prípade nemocnice na Rázsochách čaká na rozhodnutie o námietke k výberu dodávateľa búracích prác.



"MZ SR bola koncom decembra doručená opätovná námietka od uchádzača, na čo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rezort následne vyzval k predloženiu vyjadrenia a kompletnej dokumentácie, čo sme urobili 9. januára. ÚVO má zákonnú tridsaťdňovú lehotu na vyjadrenie. Je potrebné zároveň zdôrazniť, že námietky sú zamerané na ten istý okruh procesov v prebiehajúcej verejnej súťaži, na ktoré uchádzač podal predchádzajúce námietky a na ktoré už ÚVO vydalo rozhodnutie," uviedlo ministerstvo pre TASR. Súčasné námietky sú podľa MZ SR len mierne preformulované, ale ich obsah je rovnaký.



"Naším zámerom je realizovať kroky na vybudovanie novej špičkovej univerzitnej nemocnice v Bratislave, preto veríme, že proces bude už napredovať a nebude brzdený námietkami s rovnakým obsahom a len preformulovanými otázkami od toho istého subjektu, preto odmietame obvinenia, keďže tieto kroky nevieme ovplyvniť," uzavrela šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD).



Verejné obstarávanie na výstavbu novej nemocnice sa podľa MZ SR uskutoční následne až po vyhodnotení búrania.