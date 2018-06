OĽaNO:Bohatí i chudobní kandidáti na prezidenta majú mať rovnakú šancu

Igor Matovič pripomenul, že na jar 2019 budú prvýkrát voľby podľa nového zákona.

Bratislava 28. júna (TASR) – U niektorých bohatých kandidátov na prezidentský post dochádza k neférovému zvýhodneniu voči kandidátom, ktorí nemajú toľko financií, ktoré by mohli použiť na kampaň. Uviedol to počas tlačovej konferencie predseda opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič. Zároveň vyzval premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby zrovnoprávnil šance týchto kandidátov.



Matovič pripomenul, že na jar 2019 budú prvýkrát voľby podľa nového zákona. "Dobrý, čestný, ale chudobný človek, ktorý by sa chcel stať prezidentom, má nevýhodnejšiu pozíciu ako bohatý človek," povedal líder hnutia. Podľa jeho slov sú pravidlá nastavené tak, že kandidát na prezidenta "si môže zo svojej peňaženky zaplatiť 500.000 eur, politická strana mu môže prispieť ďalších 100.000 eur." Bohatý kandidát tak má podľa Matoviča možnosť využiť 600.000 eur. Ako doplnil, "kandidát, ktorý si nemôže zaplatiť kampaň za pol milióna eur, môže zo strany dostať len 100.000 eur."



"Podmienky sú nastavené podľa hesla šaty a peniaze robia človeka. Ale nie šaty a peniaze robia človeka, ale jeho srdce," vyhlásil Matovič. OĽaNO chce osloviť premiéra, aby sa zmenil zákon pre voľbu prezidenta. Podmienky chce nastaviť pre všetkých rovnako. Zároveň hnutie navrhuje, aby politická strana mala možnosť dorovnať financie kandidátovi, ktorý nemá na kampaň dostatok financií. Týmto chcú zrovnoprávniť všetkých uchádzačov o prezidentský post.



"Ak chcú aj vládne strany, aby boli voľby férové, tak by mali pristúpiť na skrátené legislatívne konanie pri tejto zmene zákona," dodal Matovič. Zároveň dodal, že nejde o útok na bohatých kandidátov.