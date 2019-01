OĽaNO:Čižnár by mal vyvodiť zodpovednosť voči námestníkovi R. Vanekovi

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár už požiadal Vaneka o vysvetlenie. Svoje ďalšie kroky v tejto veci oznámi generálny prokurátor v utorok (15.1.).

Bratislava 14. januára (TASR) - OĽaNO vyzýva generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby vyvodil zodpovednosť voči svojmu námestníkovi pre netrestný úsek Renému Vanekovi. Hnutie tak reaguje na medializované informácie, podľa ktorých s Vanekom a s ďalšími vplyvnými ľuďmi posledné roky komunikovala Alena Zs., obvinená v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



"Námestník generálneho prokurátora Vanek pred vyšetrovateľmi úmyselne zatajil svoju aktívnu komunikáciu s objednávateľkou vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Alenou Zs. Je škandalózne, že táto komunikácia prebiehala až do zadržania objednávateľky," povedal šéf OĽaNO Igor Matovič. Takéto konanie považuje OĽaNO za neakceptovateľné a nezlučiteľné s výkonom funkcie akéhokoľvek prokurátora. "Nie to ešte s výkonom funkcie námestníka generálneho prokurátora," podotkol Matovič.



Vanek potvrdil, že v roku 2013 ho cez "messenger" oslovila neznáma žena. Ako tvrdí, odvtedy si "raz za čas" napísali o jednoduchých súkromných veciach. "Mala prezývku Ali Ajuška a nikdy som nemal vedomosť o jej skutočnom priezvisku, ani o tom, s kým je v kontakte. Nikdy som sa s ňou osobne nestretol," tvrdí Vanek. Ich posledná komunikácia je podľa denníka tri dni pred zadržaním Aleny Zs., čo bolo 28. septembra 2018.



Generálny prokurátor Jaromír Čižnár už požiadal Vaneka o vysvetlenie. Svoje ďalšie kroky v tejto veci oznámi generálny prokurátor v utorok (15.1.). Generálna prokuratúra však deklaruje, že Vanek vo veci vraždy Kuciaka a Kušnírovej nemá, ani nemal vplyv na vyšetrovanie.



Alena Zs. komunikovala posledné roky s viacerými vplyvnými ľuďmi. Medzi nimi sú podľa Denníka N okrem Vaneka aj podpredseda parlamentu a člen predsedníctva strany Smer-SD Martin Glváč, poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba či predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Glváč a Danko komunikáciu odmietajú. Kollár sa mal k nej ako prvý priznať. Droba tvrdí, že bol jedným z cieľov ako Kollár, deklaruje však, že komunikoval s Alenou Zs. len elektronicky, nikdy sa s ňou nestretol a nepozná ju. V minulom roku sa objavila komunikácia obvinenej aj s právnikom a bývalým ministrom vnútra a ministrom spravodlivosti Danielom Lipšicom. Ten to však označil za podvrh a diskreditačnú kampaň.