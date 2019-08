OĽaNO:Saková a Lučanský by mali vysvetliť prepojenia polície s Bödörom

Hnutie obzvlášť znepokojuje, že by Bödör mal o svojom zadržaní dozvedieť aj po výmene policajného prezidenta. Pripomína, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar je Bödörovým švagrom.

Bratislava 19. augusta (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) a policajný prezident Milan Lučanský by mali vysvetliť prepojenia polície s Norbertom Bödörom a uviesť, aké opatrenia urobili pre to, aby im zamedzili. V reakcii na tlačovú konferenciu prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na to vyzvalo opozičné OĽaNO.



"Nezávislá práca orgánov činných v trestnom konaní bude mimoriadne dôležitá. Ako dnes informovali prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry, informácie o trestných konaniach sa týkajú aj predstaviteľov štátu. Budeme dôsledne sledovať priebeh vyšetrovania, aby sa verejnosť výsledky ich práce dozvedela čím skôr," uviedol poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (OĽaNO).



Prokurátor ÚŠP na pondelkovej tlačovej konferencii potvrdil informáciu, že sa Bödör o svojom plánovanom zadržaní dozvedel, v dôsledku čoho bol zrušený súhlas na zadržanie. Uviedol tiež, že v rámci vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vyšetruje ÚŠP aj trestnú činnosť predstaviteľov štátnych a justičných orgánov.