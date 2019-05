Ombudsmanka navrhla do voľby kandidátov na sudcov ÚS K. Čechovú

Podľa ombudsmanky je stále aktuálna výzva Stojíme o Ústavný súd, ktorou 94 právnikov žiada poslancov parlamentu, aby k voľbe kandidátov na ústavných sudcov pristúpili zodpovedne.

Bratislava 30. mája (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová navrhla do ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov Katarínu Čechovú. O tento post sa Čechová uchádza opätovne. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochranu práv. Ombudsmanka by podľa vlastných slov uvítala zodpovednejší prístup zo strany parlamentu k voľbe kandidátov. Termín na prihlášky uplynie vo štvrtok napoludnie.



"Opakovaním voľby sa okruh možných kandidátov a kandidátok výrazne zužuje. Pre kandidátky a kandidátov, ktorí neboli pri minulých voľbách úspešní, je demotivujúce zapájať sa do voľby znova. Uvítala by som zodpovednejší prístup na strane parlamentu, keďže tentokrát už bude voliť štvrtýkrát," povedala Patakyová.



Podľa ombudsmanky je stále aktuálna výzva Stojíme o Ústavný súd, ktorou 94 právnikov žiada poslancov parlamentu, aby k voľbe kandidátov na ústavných sudcov pristúpili zodpovedne. K vyhláseniu sa ombudsmanka pridala v marci tohto roka.



Čechová má podľa Patakyovej dlhoročné skúsenosti v advokácii, dlhodobo pracuje aj ako konkurzná správkyňa a rozhodkyňa pre medzinárodné spory vo Viedenskom medzinárodnom arbitrážnom centre. Má zároveň skúsenosti v mimovládnom sektore.



Ďalšia voľba chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR bude na júnovej schôdzi, ktorá sa začne 18. júna. Kandidátov má opäť vypočuť ústavnoprávny výbor na verejnom híringu.



Poslanci už volili kandidátov v troch voľbách. Stále však nezvolili dostatočný počet kandidátov. Na Ústavnom súde sa v polovici februára uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal dodať prezidentovi 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vybrať deviatich nových sudcov.



Nateraz poslal parlament Andrejovi Kiskovi spolu 12 kandidátov. Prezident dosiaľ vymenoval troch nových sudcov, a tak je na Ústavnom súde aktuálne sedem sudcov z celkového počtu 13. Predsedom je Ivan Fiačan. Prezident avizoval, že ďalších sudcov vymenuje, až keď poslanci doplnia potrebný počet kandidátov tak, ako to od nich vyžaduje ústava.