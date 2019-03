Ombudsmanka navrhla do voľby na ústavných sudcov dve uchádzačky

Patakyová je podľa vlastných slov presvedčená, že navrhnuté kandidátky spĺňajú odborné aj morálne kritériá na vykonávanie tejto funkcie.

Bratislava 5. marca (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová navrhla do novej voľby kandidátov na ústavných sudcov dve uchádzačky. Sú nimi Eva Kováčechová a Katarína Čechová. Kováčechová sa o funkciu uchádzala aj v prvej voľbe.



V rámci predkladania návrhov na kandidátov sa na verejnú ochrankyňu práv obrátili aj mimovládne organizácie. Katarínu Čechovú jej pomohli nominovať organizácie Liga proti rakovine a občianske združenie Divadlo Malá scéna STU.



Patakyová je podľa vlastných slov presvedčená, že navrhnuté kandidátky spĺňajú odborné aj morálne kritériá na vykonávanie tejto funkcie. "Ombudsmanka pristúpila ku kompetencii navrhovať kandidátov a kandidátky na sudcov a sudkyne Ústavného súdu SR s plnou vážnosťou a zodpovednosťou v prvej voľbe a urobila tak aj teraz," doplnila Michaela Pavelková z komunikačného odboru Kancelárie verejného ochrancu práv. Patakyová do prvej voľby navrhovala štyri mená.



Medzi uchádzačmi o post ústavného sudcu zatiaľ sú Eva Kováčechová, Katarína Čechová, Stanislav Irsák, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Štefan Kseňák, Pavol Malich, Radoslav Procházka, Miloš Maďar, Ľuboš Szigeti, Marek Tomašovič, Michal Truban, Libor Duľa, Radovan Hrádek, Daniela Švecová, Ladislav Duditš, Peter Molnár, Robert Šorl, Martin Vernarský a Zuzana Pitoňáková.



Termín predkladania návrhov kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR uplynie v utorok o 16.00 h. Následne bude kandidátov vypočúvať parlamentný ústavnoprávny výbor. Malo by sa tak diať od 21. do 23. marca. Počet dní na vypočutie bude závisieť od počtu kandidátov.



Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi NR SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.