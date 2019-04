Ombudsmanka nesúhlasí s vedením exekúcií voči deťom

Kancelária verejného ochrancu práv to zistila v rámci prieskumu postupu mesta Žilina pri ochrane základných práv detí. Žilina aktuálne eviduje 297 detí ako daňových dlžníkov, ktorým hrozia exekúcie.

Bratislava 27. apríla - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vyzvala ministra financií, aby konal v prípade exekúcií vedených voči deťom. Odporučila mu prijať metodické usmernenie k zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ešte v roku 2018 sa ombudsmanka obrátila na Ústavný súd (ÚS), aby preskúmal súlad zákona s ústavou a medzinárodnými zmluvami. Poplatníkmi miestneho poplatku sa totiž podľa neho môžu stať aj deti a v prípade nedoplatkov v praxi čelia exekúcii.



Kancelária verejného ochrancu práv (VOP) to zistila v rámci prieskumu postupu mesta Žilina pri ochrane základných práv detí. Žilina aktuálne eviduje 297 detí ako daňových dlžníkov, ktorým hrozia exekúcie.



"Ústavný súd môj návrh síce odmietol, ale z jeho odôvodnenia vyplynulo, že sa so mnou stotožnil v názore, že dieťa musí byť chránené pred situáciou, v ktorej by nieslo zodpovednosť za dlh, ktorý objektívne nemôže splniť," tvrdí Patakyová. "Ak vychádzame z tohto výkladu, tak nemôžeme dovoliť, aby v obciach či mestách na Slovensku hrozili exekúcie deťom," vyhlásila.



ÚS skonštatoval, že povinnosť zaplatiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona preberá zákonný zástupca, preto nemožno túto povinnosť vymáhať v exekučnom konaní od maloletého dieťaťa.



Ministerstvo financií bolo v novembri 2017 iného názoru, uviedla Kancelária VOP. Aj dieťa je podľa neho na účely miestneho poplatku považované za poplatníka a v prípade nedoplatkov je potrebné viesť exekučné konanie vo vzťahu k maloletej osobe.



V kontexte nálezu Ústavného súdu ombudsmanka upozornila na to, že je potrebné rozlišovať medzi osobou poplatníka a osobou daňového dlžníka. "Pojem poplatník má len evidenčný charakter a môže ním byť aj maloletá osoba. Poplatková povinnosť však prechádza na jej zákonného zástupcu, ktorý sa teda stáva daňovým dlžníkom," uviedla Kancelária VOP. "V prípade nedoplatku sa musí viesť exekučné konanie voči zákonnému zástupcovi, a nie voči dieťaťu," doplnila.



Ústavný súd v rozhodnutí pripomenul, že všetky orgány verejnej moci majú povinnosť vykladať právne normy v prospech realizácie základných práv a slobôd. "Pokiaľ však výklad rezortu financií pripúšťal hrozbu exekúcií voči deťom, nebral do úvahy ochranu ich najlepšieho záujmu," tvrdí Patakyová. "Riešením by mohlo byť práve metodické usmernenie k problematickému ustanoveniu zákona, ktoré by zabezpečilo, aby obce a mestá postupovali v súlade s ústavou a nevystavovali exekúciám maloleté deti," uzavrela.



Ministerstvo financií (MF) SR pre TASR reagovalo, že túto tému analyzuje. "V súčasnosti platí, že podľa zákona za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník," konštatuje tlačový odbor MF SR. To, aké kroky bude ministerstvo ďalej v danej veci vykonávať, je podľa neho v tejto chvíli predčasné povedať.