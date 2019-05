Ombudsmanka: Odškodné by malo patriť všetkým vojnovým sirotám

Ombudsmanka po preskúmaní prípadu upozornila ministerstvo spravodlivosti na nesprávne právne posúdenie nároku podávateľky, ktorej otec bol uznaný za účastníka národného boja za oslobodenie.

Bratislava 9. mája (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR podľa verejnej ochrankyne práv (VOP) Márie Patakyovej pochybilo v prípade vyplácania príspevku vojnovým sirotám. K zisteniu dospela po tom, ako sa na ňu s podnetom obrátila dcéra muža, ktorý padol v protifašistickom odboji. "Tá si v lehote stanovenej zákonom o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám do konca roka 2015 uplatnila nárok na tento príspevok," informovala Kancelária VOP. "Počas posledných štyroch rokov oň viackrát neúspešne žiadala MS SR. Opakovane žiadala o intervenciu aj poslancov Národnej rady," dodala.



Ombudsmanka po preskúmaní prípadu upozornila ministerstvo spravodlivosti na nesprávne právne posúdenie nároku podávateľky, ktorej otec bol uznaný za účastníka národného boja za oslobodenie. MS SR argumentovalo tým, že v čase svojej smrti v roku 1944 bol muž československým politickým väzňom, a teda podávateľka by nemala mať nárok na vyplatenie príspevku. Podľa názoru ombudsmanky nesprávnym rozhodnutím ministerstva došlo k porušeniu základného práva podávateľky na inú právnu ochranu.



Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) pôvodné rozhodnutie z roku 2015 zmenil a jednorazový finančný príspevok viac ako 2600 eur podávateľke priznal. Podobný problém sa podľa verejnej ochrankyne práv môže týkať niekoľkých desiatok ľudí na Slovensku. "Akoby štát neuznal, že rodičia žiadateliek a žiadateľov boli vojnovými hrdinkami a hrdinami," tvrdí Patakyová. "Títo ľudia očakávajú predovšetkým uznanie, ktoré ide ruka v ruke s finančným príspevkom," doplnila.



Ministerstvo spravodlivosti pre TASR reagovalo, že na základe žiadostí v rokoch 2015 až 2017 priznalo odškodnenie viac ako 1070 vojnovým sirotám, ktorým vyplatilo viac ako 2.450.000 eur. "Pri výklade zákona ale ministerstvo vychádzalo i z toho, že v prípadoch osôb uznaných za politických väzňov odškodňovalo pozostalých i podľa zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov a zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945," uviedla Denisa Gerši z tlačového oddelenia MS SR.



Splnenie podmienok podľa daných zákonov vyhodnocovalo ministerstvo podľa nej pomerne široko a čo najviac v prospech žiadateľov. "Osobám, ktorým bolo (alebo by bolo) priznané odškodnenie podľa zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov, sa odškodnenie podľa zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám duplicitne nepriznalo. Išlo väčšinou o osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o tom, že boli účastníkmi národného boja za oslobodenie ako politickí väzni," konštatovala Gerši.



Rozhodnutia MS, v ktorých nebolo odškodnenie priznané, v minulosti skúmali verejní ochrancovia práv, Generálna prokuratúra i súdy a podľa MS nikdy nedošlo k jednoznačnému spochybneniu právneho posúdenia prijatého ministerstvom. V prípade, na ktorý aktuálne upozornila ombudsmanka, minister spravodlivosti postupom, ktorý predpokladá zákon pri existencii špecifických okolností, zmenil predchádzajúce rozhodnutie ministerstva. "Túto situáciu nie je ale možné interpretovať tak, že v predchádzajúcom období dochádzalo k nesprávnemu právnemu posúdeniu žiadostí o odškodnenie vojnových sirôt," tvrdí Gerši.