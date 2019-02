Ondek: Financie na rekreáciu budú prerozdelené do dvoch mesiacov

Ak je pracovník viac ako dva roky zamestnaný vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov, táto spoločnosť je podľa novej právnej úpravy povinná poskytnúť mu príspevok na dovolenku na Slovensku.

Bratislava 6. februára (TASR) – Financie určené na príspevky na rekreačné poukazy pre školy a školské zariadenia budú zo štátneho rozpočtu prerozdelené do dvoch mesiacov, uviedol to predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavel Ondek.



Minister financií podľa Ondeka už na Hospodárskej a sociálnej rade SR 8. októbra 2018, keď sa rokovalo o štátnom rozpočte, potvrdil, že na legislatívne zmeny v roku 2019 je v rezerve štátneho rozpočtu 400 miliónov eur. "Za legislatívnu zmenu považujeme aj schválenie povinnosti financovania príspevku na rekreácie zamestnancov. O riešenie tohto problému sme na individuálnych rokovaniach požiadali zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predsedu Národnej rady SR a predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport," poznamenal Ondek.



Ondek potvrdil, že požadujú, aby školy a školské zariadenia, ktorých sa to týka, dostali financie na rekreačný príspevok vo forme nadnormatívneho účelového financovania. "Na náš podnet má ministerstvo školstva vypracovať výpočet finančného vplyvu na príspevok na rekreácie pre zamestnancov školstva v prenesenom výkone štátnej správy a pre vysoké školy a priamo riadené organizácie, ktorý predloží ministerstvu financií. Predseda NR SR našu požiadavku vníma pozitívne a vyjadril sa, že financie pre tento účel budú zo štátneho rozpočtu prerozdelené do dvoch mesiacov," povedal Ondek.



Ak je pracovník viac ako dva roky zamestnaný vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov, táto spoločnosť je podľa novej právnej úpravy povinná poskytnúť mu príspevok na dovolenku na Slovensku. Dovolenkový príspevok je možné použiť len na ubytovacie služby a služby spojené s ubytovacími službami na Slovensku. Príspevok na rekreáciu je pre zamestnávateľov oslobodený od daní a odvodov, a to do výšky 275 eur, ak je hodnota pobytu do výšky 500 eur.