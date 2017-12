ONLINE: KONIEC roka 2017: Sledujte s nami všetko, čo sa deje

Oslavy Silvestra

Silvestrovské oslavy v Bratislave budú tentoraz v znamení svetelnej šou i diskotéky pod holým nebom . Chýbať nebude ani polnočný ohňostroj odpálený z lode na Dunaji. Tentoraz však nebude za hudobného sprievodu Straussovho známeho valčíka Na krásnom modrom Dunaji, ale sprevádzať ho bude modernejšia hudba. Centrálnou zónou osláv bude Námestie Ľudovíta Štúra a Hviezdoslavovo námestie.Silvestrovské oslavy v centre Košíc budú v tradičnom štýle. Veľká hudobno-tanečná show na Hlavnej ulic i začne v nedeľu (31.12.) o 20.00 h a vyvrcholí polnočným pyromuzikálnym ohňostrojom.Rozlúčka so starým rokom a vítanie nového roka 2018 prebehne s hudobným sprievodom. Na pódiu sa podľa programu predstavia Adam Ďurica a Veronika Rabada so skupinami, skupina Funky Fusion Wendigo, ako aj tanečníci a DJ Pepo. Moderovať bude Richard Herrgott. O polnoci pozdraví oslavujúcich primátor mesta Košice Richard Raši.Banskobystričania budú môcť do roka 2018 vykročiť hneď dvakrát . Po dva dni ich čaká nielen kultúrny program na Námestí SNP, ale uvidia aj dva veľkolepé ohňostroje. Jeden na Silvestra a druhý na Nový rok.Ako TASR informoval magistrát, po rokoch sa chystá oživiť niekdajšiu tradíciu silvestrovských osláv, no ponechá i novšiu tradíciu vítania nového roka v podvečer 1. januára.Dopoludnie posledného dňa v roku bude v Michalovciach už tradične patriť silvestrovskej vernisáži. Začne sa o 10.00 h v galérii Zemplínskeho osvetového strediska, ktorá toto podujatie hostí už tretíkrát vzhľadom na neustále prebiehajúcu rekonštrukciu kaštieľa rodu Sztáray, sídla Zemplínskeho múzea. Pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku bude výstava venovaná výberu z tvorby domácich a zahraničných umelcov, ktorí boli počas celej existencie múzea účastníkmi medzinárodných maliarskych i sochárskych plenérov – sympózií organizovaných touto kultúrnou inštitúciou.Netradičné zápolenie môžu obyvatelia a návštevníci metropoly dolného Zemplína zažiť presne napoludnie pred budovou radnice.informovala hovorkyňa michalovskej radnice Iveta Palečková. Rekord súťaže je podľa jej slov ešte z roku 2005, keď Pavol Tóth vystrelil zátku do vzdialenosti 31 metrov. "Odvtedy sa ho nepodarilo nikomu prekonať," doplnila.Večer sa bude podľa Palečkovej niesť v znamení osláv 25. výročia štátnosti.poznamenala.Považskobystrická samospráva sa po pozitívnych ohlasoch z minulého roku rozhodla aj tentoraz obohatiť tradičné silvestrovské oslavy o detský Silvester na ľade. Detský Silvester sa začne o 14.00 h na zimnom štadióne, klasické lúčenie so starým rokom odštartuje o 21.00 h pred radnicou.Obyvatelia metropoly Horehronia sa budú lúčiť so starým rokom a vítať nový, ako už tradične, na breznianskom námestí. Dobrú zábavu im sľubuje revivalová kapela ABBA.informuje o tom webová stránka mesta Brezno.